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【大行報告】高盛看淡電動車電池原材料價格前景、削贛鋒鋰業目標價　H股剔出「確信買入」名單

股市 15:21 2022/05/30

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【大行報告】高盛看淡電動車電池原材料價格前景、削贛鋒鋰業目標價　H股剔出「確信買入」名單

高盛調整電動車電池三種主要原材料價格，預期鋰、鎳及鈷價將會向下，因此調低贛鋒鋰業 （01772） 目標價36%至160元，並將贛鋒鋰業H股剔出「確信買入」名單。

高盛將贛鋒鋰業今年每股盈利調低126%，2023至2025年每股盈利降低24%至45%，以反映該行調整鋰價及礦商的擴產計劃，即使鋰現貨價已出現調整，但估計股價已反映短期大部分風險，維持「買入」。

高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌【下一頁】

高盛預期，鋰價今年升176%後，2023年將回落16%，2024至2025年再跌22%至35%，而隨中國、澳洲及南美供應增加，中國碳酸鋰現貨價會由現水平的每噸61800美元，降至下半年的44300美元，明年會再跌至16372美元。

高盛又預料，明年鈷價可能從目前約平均每噸80000美元，跌至約48000至59500美元。鎳價年內可能上漲近20%至每噸36,500美元，之後再度走低。

相關文章：【資源股】贛鋒鋰業曾升近5%　擬斥最多20億建鋰輝石提鋰生產基地、另推股權激勵計劃　目標今年淨利潤不低於80億人幣

相關文章：【大行報告】贛鋒鋰業績後大升12%　大摩：鋰產品加價令毛利率大增、潛在升幅逾7成

 

港股 投資推介 個股分析 汽車 電動車 買入 目標價 每股盈利 H股 大行報告

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