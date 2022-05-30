【ET講股通】梁耀康：3大利好拉升港股（附 time code）（第二版︰加入文字內容）

上海推復常方案共50條政策出爐，加上上周五美股造好，刺激港股期結日高開236點，及後升幅擴大，恒生指數尾市暫升413點，報21110點，重上二萬一關口，成交1145億元。恒生科技指數升3.6%，報4341點。內需股有好表現，李寧 （02331） 升逾11%，海底撈 （06862） 升近9%，潤啤 （00291） 升逾8%。大市點走？獨立股評人梁耀康（Dave），3時45分於《ET講股通》，為你分析三大利好港股因素。

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00：12 - 港股今日市況速覽

00：49 - 上海政策出台 拉升上證表現

01：07 - 利好因素一：市場憧憬美團 （03690） 業績佳

02：31 - 上海公布6月1日推出復常方案 利好平台經濟及消費股

03：18 - 李寧曾飆升一成一 大摩唱好未來15日有7至8成上升空間

05：22 - 利好因素二：ETF互聯互通兩個月內推出 有利港股反彈

06：22 - 港交所 （00388） 將受惠 需升穿348元區間方見375元

08：00 - 利好因素三：憧憬五月底公布刺激經濟措施細則出台

09：05 - 內銀股放貸支持中小微企 半年結前為放貸高峰期

11：44 - 潛力股推介：中國中鐵 （00390） 憧憬基建政策重點項目出台

17：08 - 美團 （03690） 公布業績前能否升越178元？

18：26 - 觀眾問股：美科技股點睇？ 仍是反覆格局？

22：39 - 觀眾問股：綠債走勢如何？ 可升越100元？

27：05 - 港股收市市況速報

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港股裂口高開，恒指全日升426點，收報21123點，主板總成交1,288億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，3大利好因素拉升港股：

一、早前阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、拼多多（美：PDD）放榜，業績理想，刺激股價向上。美團 （03690） 快將公布業績，惹來市場憧憬，偷步炒上6.8%。上海公布政策推動復工復產，並發放消費券，又鼓勵出行旅遊。電商股全線做好，阿里升4.3%，京東 （09618） 升6.9%。大摩唱好的李寧 （02331） 抽升11%，宜待突破降軌再吼。

二、上周五公布「ETF通」將於兩個月後出台，首批有望入圍的ETF包括盈富 （02800） 、恒生國企 （02828） 、南方恒生科技 （03033） 皆造好。港交所 （00388） 升2.2%，同樣宜待突破橫行區始追入。

三、憧憬內地刺激經濟措施詳情出台，相關板塊惹炒作，惟要留意內地反應相對溫和。

內地放貸高峰期將至，內銀股業績有望受惠。基建板塊更值得留意，中鐵 （00390） 股價一直在高位爭持，力守上升軌，在新增訂單理想下，後市看高一線。部署上，待中央穩經濟措施出台始追入，博突破前浪頂5.88元，之後可看6元以上水平，失守5.19元止蝕。

展望後市，恒指短期阻力看21300點。

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