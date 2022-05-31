內地最大無人零售經營商友寶擬來港上市 2021年收入同比增加40.7%

5月27日晚間，北京友寶線上科技股份有限公司在聯交所上載招股文件，擬於本港主板上市，聯席保薦人為高盛、中信建投國際、華泰國際。

友寶是內地市場佔有率最大的的無人零售經營商，招股書顯示，友寶本次來港IPO募資額將用於公司點位網絡的覆蓋及滲透；進一步發展供應鏈能力；提升技術；對無人零售行業中具潛力的公司進行戰略投資和收購；及用於營運資金和一般公司用途。

友寶衝刺無人零售第一股

招股書顯示，友寶主要由智慧零售業務、供應鏈運營服務、數字增值業務構成。其中，友寶的大部分收入來自智慧零售業務。

智慧零售業務即憑藉點位網絡、數據驅動的智慧運營系統及供應鏈網絡在廣泛的消費場景中將快消品的零售銷售數字化和自動化。該分部的收益主要來自通過友寶點位的自動售貨機進行的商品零售。

2019年、2020年及2021年，智慧零售業務產生的收入佔比分別為56.5%、70.3%及71.6%。2021年，智慧零售業務毛利率高達46.4%，創下近三年來的新高。

營收方面，隨著疫情的影響緩和及新業務運營的發展，2021年友寶的收入同比增加40.7%至人民幣26.76億元。

規模方面，報告期內，友寶點位數量從截至2019年1月1日約47,700台增加到截至2021年12月31日約10.27萬台，複合年增長率為29.1%。

友寶是中國最大的無人零售經營商，點位遍佈中國288個城市及31個省級行政區，其中有81.3%集中於一線、新一線及二線城市。並且友寶還將計劃進一步提升在一線、新一線及二線城市的點位滲透率。

數字化賦能行業成就千億新智慧零售市場

國內零售業正處於欣欣向榮的發展態勢，市場規模持續10年穩定增長。從整體發展情況來看，無人化、智能化和近場化是三大主要趨勢。

然而，一直以來，傳統零售店的運營成本居高不下，從供應鏈到庫存都面臨諸多瓶頸，例如缺乏消費數據，導致商品轉化率很低；庫存不共用，「長尾」品類滯銷，庫存周轉效率很低。

從公司發展脈絡中可以發現，友寶瞄準了行業這一痛點。友寶採用大數據及人工智能分析、視覺識別及物聯網技術等尖端技術，實現運營的各個環節的數字化、自動化和精細化。同時借此達到了一個中心化智慧運營系統，利用這個系統，友寶開發出一系列智能售貨機，這些正構成了友寶零售平台的基礎。截至2021年12月31日，友寶累計可識別交易用戶達到3.2億人。

通過技術創新，友寶實現快消品零售的數字化和自動化管理，推動流量和銷售雙向提高。同時，公司自2019年開始聚焦平台化發展，開放「合夥人模式」，點位合夥人加入後可以利用友寶的數字化及供應鏈能力。

通過自身平台的優勢，友寶得以幫助合作夥伴實現成本降低，實現合作共贏。其中，最大的創新是打造「共用倉」，在規模效應下，中小微運營商的利益得到了極大的提高。

無人零售新發展撐起未來想像空間

談論一家公司的發展前景，離不開研究其身處的賽道。那友寶身處的無人零售行業發展情況如何？

無人零售在2017年曾迎來風口，然而在幾年間許多玩家鎩羽而歸，猛烈的戰局逐漸歸於平靜，大部分業態也已經宣告破產，如今仍發展得比較好的便是智能售貨櫃這一商業形態，在物聯網技術、AI視覺識別技術以及移動支付的技術優勢下，智能售貨櫃作為新型零售終端模式在市場中的價值已經得到了驗證。

實際上，無人零售在中國有著巨大的發展潛力，作為新經濟重要風口，前景廣闊。尤其實在疫情的背景下，社交距離受限，培養了人們「無接觸」購物的習慣，無人零售概念又被重新提起。相關研究數據表明，未來5年，中國無人零售市場規模將保持超過50%的複合增長率。

但是，從目前情況來看，中國無人零售市場滲透率仍極低。2021年，相較於美國的每千人21.9台、日本的每千人20.0台及歐洲的每千人6.1台，中國每千人口擁有自動售貨機的平均數量僅為0.7台。截至2021年12月31日，中國自動售貨機僅覆蓋國家潛在可擺放場地的7.6%，有關滲透率預計到2026年可增長至19.5%。預計中國自動售貨機零售市場規模將從2021年的人民幣271億元增長至2026年的799億元，複合年增長率為24.0%。

招股書中顯示，2021年，按交易商品總額計，中國無人零售行業五大參與者的市場份額為15.2%，其中，友寶佔市場份額約7.4%。

創立十多年來，友寶一直致力深耕無人零售行業，也為自身發展奠定了堅實的基礎。未來，公司於往績記錄期間後繼續擴大業務。截至2022年3月31日止三個月，友寶智慧零售業務的交易商品總額與2021年同期相比快速增長了26.1%。

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