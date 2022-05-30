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【京東618購物節】京東公布618預售首周戰報　小米、聯想預售額已破億

新經濟追蹤 14:47 2022/05/30

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京東公布618預售首周戰報　小米、聯想等預售額已破億

京東 （09618） 每年一度的京東618購物節在上周一（23日）已經開始。據京東官方公眾號表示，截至昨日，包括小米 （01810） 、聯想 （00992） 、華為、海爾、美的等品牌的預售訂單額已經超過1億元人民幣。

據數據顯示，「95後」的預售訂單額按年增長75%，參與預售的商品種類亦較去年提升超過20%，而預售中六線城市表現尤為亮眼，預售訂單額增速超過100%。

家用電器預售額增長兩倍 平板電腦訂單額增一倍

由京東618首周預售趨勢來看，提升家庭生活品質的產品及服務受到消費者青睞，當中家用電器整體預售訂單金額按年增長200%，家電新品預售訂單量按年增長超過3倍。

移動辦公和教育設備預售同樣火爆，平板電腦預售訂單額按年增長逾100%，數碼品類預售訂單額按年增130%，當中VR眼鏡預售訂單額按年增188%，相機、投影儀及遊戲機的預售訂單額亦分別按年增105%、166%以及376%。

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