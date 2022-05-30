▲ 【愛互送】新世界「愛互送」平台發起「Show me your love 飯」義賣行動 支持7間餐廳向基層派飯

新世界發展 （00017） 大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」發起「Show me your love 飯」義賣行動，呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳，購買飯券轉贈基層。新世界集團慈善基金會率先向該7間餐廳，每間購買1000份「Show me your love 飯」以示支持，估計逾萬人次受惠。

「Show me your love 飯」義賣行動為期一個月，支持的餐廳共7間，遍及港、九及新界，當中6間一直有向基層派飯，包括千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、Manna。嗎哪及廚尊。

每買一張飯券等於贊助一個飯盒

有意捐助的善心人士光顧堂食或外賣後，可到收銀處購買「Show me your love 飯」，亦即免費派飯的飯券，每買一張就等於贊助一個飯盒，認購數目不限，價錢以飯盒成本來釐定，介乎30元至60元。成功購買後，捐助者將獲贈一張小證書，並有二維碼供掃瞄後上載Instagram限時動態「打卡」作為紀念，亦可讓更多人支持「Show me your love 飯」行動。

6月推大型捐贈計劃「Share a Meal 餐餐送愛」

此外，「愛互送」6月將推出大型捐贈計劃「Share a Meal 餐餐送愛」，全港近220間食肆響應參與，公眾可於餐廳「食一餐捐一次」，善款將用作購買食品等物資，給基層多一餐溫飽。

捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可透過 AlipayHK 或 PayMe 輸入捐助金額，捐款滿 100 港元更可申請免稅收據。平台主要合作伙伴仁濟醫院將捐款用以代購物資，再按需要分配予 60 間受惠機構，轉贈有需要人士。

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