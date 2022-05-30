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【尊尼狄普誹謗案】馬斯克罕有評論 網民瘋狂圍攻

環球社會熱點 15:05 2022/05/30

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案裁決將於周二（31日）出爐，曾與Amber Heard拍拖的全球首富馬斯克雖然未有出庭作供，但最近罕有就案件發表評論。然而，馬斯克的言論卻引來網友圍攻，指他不應置身事外。

Amber Heard承認18年撰文針對Johnny Depp 【下一頁】

麻省理工學院的研究科學家及網台主持Lex Fridman上周五（27日）在Twitter發文指，尊尼狄普與Amber Heard案件帶來很多啟發，包括精神科醫生和律師的質素有天淵之別、人類有辦法對數百萬人說謊等。

全球首富、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk） 被指曾與Amber Heard交往，又被揭發為她代捐部分款項，他雖未有出庭力撐前女友，但罕有在帖子回應表示，

「希望二人盡快放下過去，他們都是出色的人」（I hope they both move on. At their best， they are each incredible）。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯 【下一頁】

不過，馬斯克的留言引來網友圍攻，包括指控他與Amber Heard在尊尼狄普豪宅短敘，表現親密，又質疑他介入尊尼狄普與Amber Heard的婚姻，不應置身事外。

Amber Heard在庭上透露，她在2016年Met Gala遇見馬斯克，形容他是紳士。Amber Heard前經理人卡里諾（Christian Carino） 作證指，Amber Heard與尊尼狄普離婚後，立即和馬斯克交往，但其實她根本不愛馬斯克 ，只是利用馬斯克「攝時間」。

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責任編輯：郭麗明

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