【尊尼狄普誹謗案】馬斯克罕有評論 網民瘋狂圍攻

荷里活男星尊尼狄普(Johnny Depp)和前妻Amber Heard誹謗案裁決將於周二(31日)出爐,曾與Amber Heard拍拖的全球首富馬斯克雖然未有出庭作供,但最近罕有就案件發表評論。然而,馬斯克的言論卻引來網友圍攻,指他不應置身事外。

麻省理工學院的研究科學家及網台主持Lex Fridman上周五(27日)在Twitter發文指,尊尼狄普與Amber Heard案件帶來很多啟發,包括精神科醫生和律師的質素有天淵之別、人類有辦法對數百萬人說謊等。

全球首富、Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk) 被指曾與Amber Heard交往,又被揭發為她代捐部分款項,他雖未有出庭力撐前女友,但罕有在帖子回應表示,

「希望二人盡快放下過去,他們都是出色的人」(I hope they both move on. At their best, they are each incredible)。