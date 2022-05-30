【網絡攻擊】DDoS大規模攻擊年增兩倍　破壞系統限制合法使用者權限

▲ Nexusguard今（30日）發表有關分散式拒絕服務（DDoS）攻擊的報告，DDoS指黑客會對合法最終使用者進行惡意攻擊，以影響其目標系統（如網站或應用程式）可用性的行為。（法新社資料圖片）

疫情推使下，不少企業開始數碼轉型，因此網絡保安成為各個企業的關注焦點。提供網絡攻擊解決方案企業Nexusguard今（30日）發表有關分散式拒絕服務（DDoS）攻擊的報告，DDoS指黑客會對合法最終使用者進行惡意攻擊，以影響其目標系統（如網站或應用程式）可用性的行為。而報告中顯示，雖然近年小規模攻擊有明顯下降趨勢，惟DDoS大規模攻擊卻年增兩倍。

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DDoS大規模攻擊增長近300%

Nexusguard舉例指，根據2021年的報告顯示，去年DDoS攻擊總數較2020年相比，共下降了13%，但仍遠高於疫情流行前的水平。但值得留意的是，雖然2021年的平均攻擊規模較以往縮少，下降了50%，但最大的攻擊規模幾乎增加了3倍，與同期相比，共增長了297%。

Nexusguard表示於2021年DDoS攻擊中，UDP（user datagram protocol，用戶資料包協定）攻擊、DNS（domain name system，網域名稱系統）攻擊和TCP（transmission control protocol，傳輸控制協定）攻擊為三種最常見的攻擊。

UDP攻擊

UDP攻擊是三種攻擊中最為常見的形式。Nexusguard表示，雖然去年UDP攻擊的總數有顯著下降，由2020年的59.9%，下降至2021年的39.1%，但UDP的攻擊力仍不可掉以輕心。黑客常利用UDP攻擊充當煙幕來掩蓋其他惡意活動，如破壞個人身份信息、加入惡意軟件或遠程代碼。

DNS攻擊

DNS攻擊是第二常見的攻擊，由研究報告中可見，該類型的攻擊總數也明顯減少，由2020年的14.2%下降至2021年的10.4%。DNS攻擊主要透過網域名稱系統（domain name system）中的漏洞發動攻擊。

TCP攻擊

最近兩年，TCP攻擊的使用比例不斷上升，由2021年的3.7%上升至今年的9.7%。TCP攻擊透過傳送大量具有欺騙性IP地址的ACK（acknowledgment）數據包至受害服務器，迫使它處理收到的每個 ACK （acknowledgment）數據包，從而使合法使用者無法訪問服務器。

Nexusguard技術總監Juniman Kasman指出，雖然2021年的DDoS攻擊數量比2020年有明顯下降，但與疫情流行前相比，威脅水平仍然非常高，因此他呼籲各大企業需作好應對黑客攻擊的準備，因為DDoS將會是一個持續、高風險的威脅。

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責任編輯：文睿

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