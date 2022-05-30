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佩洛西丈夫涉嫌酒駕被捕 交4萬保釋外出

環球社會熱點 14:30 2022/05/30

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美國眾議院議長佩洛西與丈夫因投資眼光獨到，吸引不少人關心兩人的動向。但佩洛西丈夫近日被揭發，因酒駕被捕。美國警方表示，佩洛西丈夫因涉嫌酒駕被捕，並於周日獲釋。佩洛西發言人表示，事發時佩洛西並不在現場。

佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面 【下一頁】

美國八卦新聞網站《TMZ》報道，佩洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）上周六（28日）晚上，於加州納帕郡（Napa County）涉嫌酒後駕駛被捕。當地警方記錄顯示，保羅的保釋金為5,000美元（約3.9萬港元），他已於周日早上獲釋。

佩洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）周日表示，事發時佩洛西在東岸，不會就事件發表評論。佩洛西周日出席位於東岸的布朗大學（Brown University）畢業典禮，致辭間未有提及丈夫。

佩洛西：俄侵略行動攻擊民主 猶如二戰前希特拉 【下一頁】

現年82歲的保羅和佩洛西於大學相識，並於1963年結婚，兩人在納帕谷（Napa Valley）擁有一個私人葡萄園，不對外開放，但銷售釀造的葡萄酒。

保羅本人亦是一名低調投資者，旗下投資公司Financial Leasing Services總部位於三藩市（San Francisco），曾通過投資Google母公司Alphabet、迪士尼等大型企業，獲利數百萬美元。保羅還在去年5月21日，入手20張亞馬遜認購期權，執行價為3,000美元（約2.34萬港元），以及50張蘋果認購期權，執行價為100美元（約780港元）。兩者皆將於下月到期。

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責任編輯：李俊儀

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