▲ 【核酸檢測】中國同輻挫6% 子公司涉核酸檢測過程違法犯罪、遭立案調查

中國同輻 （01763） 旗下北京中同藍博醫學檢驗實驗室在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪，目前北京警方已對該實驗室立案偵查，並將其52歲法定代表人張某某等人查獲，案件正在進一步工作中。這已是近期北京第三家被查的核酸檢測機構。

消息拖累中國同輻股價，現跌6.6%，報18.1元。

集團官方微信指，子公司北京中同藍博醫學檢驗實驗室，正接受北京警方關於核酸檢測問題的立案調查，表示事件對北京防疫工作造成不利影響，對此表示最誠摯的歉意。同時又指，此事件暴露了集團對北京中同藍博的監管存在漏洞，並深感自責，已經第一時間成立工作小組，全力配合有關部門工作，又立即啟動對北京中同藍博問責。

中國同輻目前正籌劃回歸A股，擬登陸上交所科創板。

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編輯：姚卓然