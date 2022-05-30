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美紐約拳賽誤傳槍聲致人踩人 大坂直美當場嚇呆

環球社會熱點 13:30 2022/05/30

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美國近日發生多宗槍撃案，引起當地民眾恐慌。美國紐約周日（29日）一場拳賽結束後，突然傳出有人開槍，民眾爭相逃跑期間造成多人受傷。日本網球運動員大坂直美當時亦身在現場，事後她在Twitter發文，對事件猶有餘悸。

歐聯決賽前爆騷亂致延遲 利物浦促徹查 【下一頁】

紐約警察局表示，周日凌晨在巴克萊中心舉行的拳擊比賽結束後，傳出有人開槍慌忙往同一方向逃跑，現場一片混亂，造成18人受傷、其中9人需要留醫。警方估計是場內舞台出現音響故障，觀眾誤以為是槍聲，導致意外。警方強調沒有人開槍。

網上流傳多條影片顯示，不少觀眾爭相逃離，有數十名球迷衝回場內尋求掩護，部分人爬過座位或蹲在地板上時將其他人撞倒。

    點擊圖片放大
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美司法部將調查德州槍擊 執法部門行動是否有不足 【下一頁】

日本女子網球運動員大坂直美當時亦身在現場，她在Twitter發文指對事件猶有餘悸，表示突然聽到喧鬧聲音，附近的人不斷在跑，有人向她指有槍手出沒，她與其他觀眾擠在房間內躲避。

大坂直美其後發聲明，感謝當時有保安陪同，無法想像如何獨自面對緊急情境。

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責任編輯：郭麗明

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