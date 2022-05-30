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【智能物流】DHL Express引入智取櫃寄件服務　港九新界設17個投寄點

科技 14:00 2022/05/30

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疫情加速物流產業創新，引入更多智能物流服務，讓用秀以更靈活方便方式的投寄。國際速遞公司DHL Express今（30日）宣布，在香港推出DHL智取櫃寄件服務，讓用戶使用DHL網上付運工具準備提單後，到港九新界共17個地點的DHL智取櫃投寄貨件。

DHL Express指，是次推出DHL智取櫃寄件新服務，適逢DHL Express紮根香港50周年誌慶，期望方便無法在營業時間親身到訪全港11個DHL速遞中心投寄的用戶，滿足寄件需求。

【QR Code創新】日企研長方形QR Code　解工廠及供應鏈痛點

港九新界共17個DHL智取櫃投寄點包括：

    點擊圖片放大
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該無接觸式寄件流程：

  • 登入 MyDHL+網上付運工具準備提單
  • 把（1）提單貼在貨件上的當眼位置，並把（2）提單副本和發票放進貨件外的文件袋中。如果沒有文件袋，可以把提單和發票一併放到儲存格內。
  • 根據屏幕上指示，掃描運單上 （3）及（4） 第三個條碼。
  • 每一個儲存格只可放入一件貨件。如同一提單有多於一件貨件，需遵循屏幕指示進行操作。

DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠表示，該DHL智取櫃寄件服務現已準備就緒，讓客戶在任何時間都能輕鬆在就近地方使用寄件服務。同時，DHL Express會通過短訊或電郵向客戶發出電子確認收據，以便透過連結追踪貨件。

另需注意，貨件送到DHL運作中心後，會開箱進行保安檢查；如果星期日或公眾假期投寄，則會收取每單付運350元或每公斤7元的附加費（以較高者為準）。

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責任編輯：張寶燕

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