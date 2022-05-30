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【港股午市速睇】恒指結算日補裂口 李寧三連升追落後

股市 13:49 2022/05/30

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恒指繼續反彈

上海推出復常方案，共50條政策出爐。恒指結算日高開236點，開市報20933點。半日升387點，收報21084點，成功補回5月6日留下的下跌裂口，
成交額增加至734億元。

國企指數中午收報7239點，半日升157點；科技指數升130點，半日收報4317點。

內需股炒上利好李寧

上海推出重振經濟方案，今早內需股受追捧，體禸用品龍頭股李寧 （02331） 飆升9%，半日報57.4元。早前股價落後的李寧三連升，今早一舉升穿10天及20天線現強勢。

摩根士丹利的報告指，李寧網上銷售已回復兩位數字增長，疫情下實體店銷售壓力已逐漸緩和，給多「增持」評級，目標價睇89元。


石油股節節攀升

今早三桶油繼續造好，中海油 （00883） 升2.8%、中石油 （00857） 升0.4%、中石化 （00386） 升百0.7%。

美滙指數由105高位回落，帶動以美元計價的油價向上，國際油價已反覆攀升至每桶115美元水平。

以上游業務為主的中海油，將於7月15日派發1.18元特別股息，於6月9日除淨前，已連日錄得北水買盤流入，以套取A、H股超過5厘股息差。

**重溫【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？**

 

欄名 : 港股午市速睇

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