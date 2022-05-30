港股造好全日升426點　7厘高息定存2萬元入手最後召集

港股期指結算日造好，恒生指數全日升426點，收報21123點；國指升172點，收報7255點；科技指數升幅跑贏大市，收報4352點。提提你：（1）美股今晚休市（2）內地明早公布製造業採購經理人指數（3）7厘高息定存入場費2萬元最後召集

【18：45】今日新聞精點

1.港股造好 李寧大升11%

港股期指結算日高開236點後走勢向好，成交亦見配合達1,288億元。內地消費股造好，李寧 （02331） 大升11%，收報58.45元；海底撈 （06862） 升逾9%，收報14.68元；潤啤 （00291） 升逾8%，收報48元；美團 （03690） 升逾6%，收報175.1元。【詳細報道：按此】【睇片】

2.美股大彈是否已見底？

美股上周大幅反彈，標普500指數在五天內上升超過6%，較前一周3810點低位反彈9%，結束連跌7周，創下2020年以來的最強升勢。美股是否已觸底反彈重拾升勢？【詳細報道：按此】

3.高息定存7厘息僅2萬元入手

明日（5月31日）截止！憑指定邀請碼成功開立ZA Bank帳戶，可獲加6.4厘定期存款加息券，適用於最高兩萬元的3個月定期存款，加上現時3個月定存的基本利率0.61厘 ，用戶可享合共7.01厘利率。【詳細報道：按此】

4.珍寶海鮮舫下月離港 捐贈海洋公園落空

新濠國際 （00200） 附屬公司香港仔飲食企業旗下「珍寶海鮮舫」海事牌照將於今年6月到期，香港仔飲食預料，珍寶海鮮舫在短期內不可能復業，決定下月將珍寶海鮮舫移離香港。【詳細報道：按此】

5.

【13：00】今日新聞精點

港股期指結算日造好，恒生指數高開236點，裂口升穿50天綫，半日升387點，收報21084點。港股能否進一步上衝？另外提提你，「疫苗通行證」明日（5月31日）起實施第3階段，有何要留意？

1.港股半日造好 挑戰二萬二不是夢

恒生指數升穿二萬一關口，收報21084點，兩個交易日連破四個阻力位，能否再上衝？宜留意幾個阻力位，首個阻力位是5月3日高位，即21291點。【詳細報道：按此】

2.李寧 （02331） 股價大勇目標看89元

李寧股價表現大勇，半日升逾9%，收報57.4元。摩根士丹利指李寧短線估值吸引，料未來15日有八成機會上揚，目標價89元。相比現價有超過五升升幅。【詳細報道：【按此】

3.友邦 （01299） 股價重上80元 獲准籌建河南分公司

友邦 （1299） 股價造好，早段最多升2.5%，高見81.25元。友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，集團在策略執行方面繼續取得强勁進展【詳細報道：按此】

4.友和集團2347上市已獲足額認購

本地電商友和集團 （新上市編號：02347） 正在招股，將在下周二（31日）截止招股。若以公開發售部分集資1429萬元計算，目前獲0.6倍超額認購。【詳細報道：按此】

5.「疫苗通行證」第3階段明實施 有疫苗接種中心額滿至6月中

第三階段「疫苗通行證」將由明天（5月31日）開始實施，第三階段「疫苗通行證」下，一般市民要接種三劑新冠疫苗，部分疫苗接種中心未來數天的預約已額滿。【詳細報道：按此】

同場加映：精選短片↓↓