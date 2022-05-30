港股期結日造好半日收報21084點　李寧（02331）股價大勇目標價睇幾多？

港股期指結算日造好，恒生指數高開236點，裂口升穿50天綫，半日升387點，收報21084點。港股能否進一步上衝？另外提提你，「疫苗通行證」明日（5月31日）起實施第3階段，有何要留意？

1.港股半日造好 挑戰二萬二不是夢

港股半日造好，恒生指數升穿二萬一關口，收報21084點，兩個交易日連破四個阻力位。港股能否再上衝？要留意幾個阻力位，首個阻力位是5月3日高位，即21291點。【詳細報道：按此】

2.李寧 （02331） 股價大勇 大摩看李寧目標價89元

李寧股價今早表現大勇，半日升逾9%，收報57.4元。摩根士丹利指李寧短線估值吸引，料李寧股價未來15日有八成機會上揚，目標價89元。相比現價有超過五升升幅。【詳細報道：【按此】

3.友邦 （01299） 股價重上80元關 獲准籌建河南分公司

友邦 （1299） 股價造好，早段最多升2.5%，高見81.25元，半日升幅略為收窄，半日升1.2%，收報80.2元。【詳細報道：按此】

4.友和集團2347孖展暫錄2331萬 已獲足額認購

本地電商友和集團 （新上市編號：02347） 正在招股，將在下周二（31日）截止招股。若以公開發售部分集資1429萬元計算，目前獲0.6倍超額認購。【詳細報道：按此】

5.「疫苗通行證」第3階段明實施 有疫苗接種中心額滿至6月中

第三階段「疫苗通行證」將由明天（5月31日）開始實施，第三階段「疫苗通行證」下，一般市民要接種三劑新冠疫苗，部分疫苗接種中心未來數天的預約已額滿。【詳細報道：按此】

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