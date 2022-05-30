▲ 【人事變動】天星銀行署理CEO據報請辭、半年兩換帥 虛擬銀行罕有傳出裁員

小米 （01810） 控股的香港虛擬銀行天星銀行（Airstar）傳出換帥兼裁減員工。本地傳媒引述天星銀行證實，天星銀行署理行政總裁兼財務總監謝永豪已提請辭，並於7月離任。謝永豪於去年11月才從前行政總裁姚文松接過帥印，意味天星銀行僅半年就兩度換帥，報道指小米擬調派內地高層掌舵，正待監管批准。

小米副總裁、首席財務官林世偉於早前小米首季業績會議時稱，小米持有天星銀行90%股權，看好虛銀和小米的連動性，會持續投入在天星銀行，並補充集團在內地也有金融人才，會向天星銀行輸出人才和技術。

報道續指，天星已暫緩中小企業務部發展，相關的「中小企鬆一鬆貸款」沙盒測試也會暫停測試，因應天星基本中止相關發展，部門原有10名職員，包括部門主管在內的6人已被裁走，其餘4人則獲調職。

天星回應時稱，為相關發展已重組內部資源，並作適當安排，未來會推出更多個人銀行產品，也會持續關注企業銀行發展和吸納人才以繼續支持業務。

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