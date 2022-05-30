【數碼身份證】英國將認可數碼身份證　無須出示實體證明即可進戲院

▲ 英國電影協會（British Film Institute）已達成協議，將與英國數碼身份證初創公司Yoti合作，允許13歲以上的電影觀眾使用Yoti的應用程式來證明自己的年齡。（法新社資料圖片）

香港疫情緩和，戲院也因應社交措施放寬而重開，有不少戲院也會要求觀眾入場前出示實體身份證以確認年齡。至於其他海外地區，近年則愈來愈多採用數碼身份證作驗證。舉例指，英國戲院將會改變檢查年齡的舊有模式，與當地數碼身份證初創公司Yoti合作，允許觀眾透過應用程式內的數碼身份證進行驗證。

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據外媒《uktech》報道，代表英國9成電影營運商（包括Cineworld、Odeon、Showcase Cinemas和Vue）的英國電影協會（British Film Institute）已達成協議，將與英國數碼身份證初創公司Yoti合作，允許13歲以上的電影觀眾使用Yoti的應用程式來證明自己的年齡。

觀眾只需通過Apple App Store或Android Play下載免費的Yoti應用程式，掃描實體身份證儲存至程式內，便可在戲院內出示應用程式證實年齡，而應用程式內只會顯示用戶的年齡信息，有助減少私隱外洩的機會。

英國電影協會行政總裁Phil Clapp表示，目前觀眾需提供駕駛執照和實體身份證來證明年齡，惟有不少青少年沒有駕駛執照和隨身攜帶實體身份證的習慣，因此推出數碼身份證，可以便利他們。而Yoti行政總裁兼創始人Robin Tombs直言，是次革新將會為戲院和年輕觀眾帶來雙贏的局面。

事實上，英國政府近來正積極研究數碼身份證的發展，早前更提出了新的法案，使數碼身份證與實體官方文件一樣可信和安全。

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責任編輯：文睿

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