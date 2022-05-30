【環球經濟】首季獨角獸誕生速度放緩　融資額近兩年內首次下跌

▲ 受前景不確定等因素影響，獨角獸的誕生速度放緩。（法新社圖片）

有統計指出，於首季誕生的「獨角獸」企業數量較上一季減少15%，當中亞洲及美國市場出現明顯放緩；融資金額亦見下滑。

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首季新增獨角獸按季減15%

據日經中文網引述美國調查公司CB Insights的數據顯示，今年1月至3月僅誕生了113間估值超過10億美元（約78.5億港元）、未上市的獨角獸企業。數量較去年10月至12月減少15%，而全球融資金額亦只有1,439億美元（約1.12萬億港元），較上一季度減少19%，是連升7個季度後首次下滑。

單次融資金額超過1億美元（約7.85億港元）的「過億輪」佔整體融資金額51%，但金額合計只有736億美元（約5,776億港元），比上一季度大跌3成。

受多個不明朗因素影響

近期股市下跌、受加息影響等，首次公開募股（IPO）的投資回報戰略變得難以預計，令投資於未上市企業的步伐減慢，風險投資的態度亦變得謹慎。美國有一間新鮮食品的電商巨頭Instacart於3月下旬時表示，考慮到上市同業的股價下跌等因素，宣佈自身的企業估值較早前融資時下調4成至24億美元（約188.3億港元）。

以個別市場而言，美國獨角獸企業的放緩程度較為明顯。1至3月新增的獨角獸數量減少13%。亞洲期內新增19間獨角獸，亦相比上季度的32家少。中國受Omicron變種病毒株影響，經濟活動停頓，致期內的融資金額減半；印度的融資額亦減少21%。

分析亦認為，連同俄烏戰爭等的因素，前景有愈來愈多不確定性。如獨角獸的誕生速度進一步放緩，有可能令改變社會的新技術和服務出現阻礙。

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責任編輯：葉泳珊