【英國王室】傳英女王放棄最愛活動 只為見一個人

英女王伊利沙伯二世今年迎來登基70周年，官方已安排眾多登基白金禧慶祝活動。英國有媒體指出，英女王特意排開行程，不惜缺席自己最愛的賽馬活動，估計是參加哈里次女莉莉貝特的生日會，首次與曾孫女見面。

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英國《太陽報》引述消息人士報稱，英女王大有可能不會出席周六（6月4日）舉行的葉森打吡（Epsom Derby）。據悉，英女王最喜愛的體育賽事當屬葉森打吡，此前她只曾兩度因公務缺席年度大賽。

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據悉，除名下三匹賽馬不會出賽外，英女王缺席當日活動另一原因則是當日為哈里（Prince Harry）細女莉莉貝特（Lilibet）的一歲生日。有指，王室當日將為莉莉貝特舉行生日派對，屆時英女王便會首次與曾孫女見面。

哈里與梅根早前表明，將會返回英國參加英女王登基白金禧慶祝活動。今次將是連同細女莉莉貝特在內，首次一家4口回到英國。哈里與梅根對上一次回英，被指在4月於荷蘭參加殘疾軍事人運動會Invictus Games期間。

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責任編輯：吳漢培