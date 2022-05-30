  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】傳英女王放棄最愛活動 只為見一個人

環球社會熱點 13:05 2022/05/30

分享：

分享：

英女王伊利沙伯二世今年迎來登基70周年，官方已安排眾多登基白金禧慶祝活動。英國有媒體指出，英女王特意排開行程，不惜缺席自己最愛的賽馬活動，估計是參加哈里次女莉莉貝特的生日會，首次與曾孫女見面。

梅根父親中風後出院 手寫信息賀英女王登基白金禧 【下一頁】

【德州槍擊】梅根親身獻花悼念死者 捐食物支援社區 【下一頁】

英國《太陽報》引述消息人士報稱，英女王大有可能不會出席周六（6月4日）舉行的葉森打吡（Epsom Derby）。據悉，英女王最喜愛的體育賽事當屬葉森打吡，此前她只曾兩度因公務缺席年度大賽。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據悉，除名下三匹賽馬不會出賽外，英女王缺席當日活動另一原因則是當日為哈里（Prince Harry）細女莉莉貝特（Lilibet）的一歲生日。有指，王室當日將為莉莉貝特舉行生日派對，屆時英女王便會首次與曾孫女見面。

哈里與梅根早前表明，將會返回英國參加英女王登基白金禧慶祝活動。今次將是連同細女莉莉貝特在內，首次一家4口回到英國。哈里與梅根對上一次回英，被指在4月於荷蘭參加殘疾軍事人運動會Invictus Games期間。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

父親中風入院病情未明 梅根會否破冰探病？
2022/05/26
父親中風入院病情未明 梅根會否破冰探病？
【英國王室】紀錄片罕有披露 英女王少年活潑一面
2022/05/24
【英國王室】紀錄片罕有披露 英女王少年活潑一面
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
2022/05/21
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
【英國王室】英女王11歲絕密信曝光 稚嫩字跡賀父登基
2022/05/19
【英國王室】英女王11歲絕密信曝光 稚嫩字跡賀父登基
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
2022/05/18
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」

你可能感興趣

父親中風入院病情未明 梅根會否破冰探病？
09:05 2022/05/26
父親中風入院病情未明 梅根會否破冰探病？
【英國王室】紀錄片罕有披露 英女王少年活潑一面
09:05 2022/05/24
【英國王室】紀錄片罕有披露 英女王少年活潑一面
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
16:15 2022/05/21
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
皇室 運動 英女皇 英國 賽馬 哈里王子 梅根王妃

上一篇文章

美國紐約拳賽誤傳有人開槍 大坂直美當場嚇呆

下一篇文章

【德州槍擊】美司法部將調查 執法部門行動是否有不足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【烏克蘭戰爭】俄首認有平民死亡 歐盟仍未就禁運俄油達共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄首認有平民死亡 歐盟仍未就禁運俄油達共識（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間14:00）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款