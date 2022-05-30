  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北韓疫情】發燒個案重上10萬 據報放寬防疫

環球社會熱點 12:43 2022/05/30

分享：

分享：

北韓疫情自首次承認爆發新冠肺炎疫情後，當地據報疫情持續降溫。惟北韓官媒報道指，當地最新單日新增發燒個案再逾10萬宗，同日再增1人死亡。南韓媒體引述消息人數報道，北韓周日（29日）中午解除解除平壤部分封鎖措施。

北韓連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》周一（30日）報道，截至周日下午6時，過去24小時當地新增逾10萬宗發燒個案，及1宗死亡個案。是次為北韓時隔3日後，單日新增發燒個案再度回升逾10萬宗水平。當地上周五（27日）新增逾8.8萬宗，上周六（28日）則新增逾8.9萬宗。

北韓目前官方累計錄得逾354.9萬宗發燒個案，其中約336.1萬宗已經痊愈，逾18.85萬人正接受治療。累計共70人死亡，致死率達0.002%。

北韓累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗 【下一頁】

《朝中社》報道，北韓領袖金正恩周日主持政治局協商會議，會上讚揚境內疫情取得有效控制，並討論進一步鞏固初期累計經驗等議題。報道同時指，會議還討論當前疫情放緩趨勢，調整防疫規定政策。

《韓聯社》周一引述消息人士報道，北韓周日中午起解除部分平壤的封鎖措施。惟當地現時疫情出現反彈，未知措施會否再度出現變化。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
2022/05/27
中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
2022/05/26
【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
2022/05/25
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
2022/05/20
【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
【北韓疫情】官媒加緊宣傳防失民心 增逾26萬發燒
2022/05/19
【北韓疫情】官媒加緊宣傳防失民心 增逾26萬發燒

你可能感興趣

中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
10:56 2022/05/27
中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓
【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
17:16 2022/05/26
【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
15:47 2022/05/25
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
傳染病 疫情 北韓 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 發燒 平壤 金正恩 南韓 媒體

下一篇文章

【德州槍擊】美司法部將調查 執法部門行動是否有不足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間12:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【烏克蘭戰爭】俄首認有平民死亡 歐盟仍未就禁運俄油達共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄首認有平民死亡 歐盟仍未就禁運俄油達共識（不斷更新）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款