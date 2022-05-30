【北韓疫情】發燒個案重上10萬 據報放寬防疫

北韓疫情自首次承認爆發新冠肺炎疫情後，當地據報疫情持續降溫。惟北韓官媒報道指，當地最新單日新增發燒個案再逾10萬宗，同日再增1人死亡。南韓媒體引述消息人數報道，北韓周日（29日）中午解除解除平壤部分封鎖措施。

北韓連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》周一（30日）報道，截至周日下午6時，過去24小時當地新增逾10萬宗發燒個案，及1宗死亡個案。是次為北韓時隔3日後，單日新增發燒個案再度回升逾10萬宗水平。當地上周五（27日）新增逾8.8萬宗，上周六（28日）則新增逾8.9萬宗。

北韓目前官方累計錄得逾354.9萬宗發燒個案，其中約336.1萬宗已經痊愈，逾18.85萬人正接受治療。累計共70人死亡，致死率達0.002%。

北韓累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗 【下一頁】

《朝中社》報道，北韓領袖金正恩周日主持政治局協商會議，會上讚揚境內疫情取得有效控制，並討論進一步鞏固初期累計經驗等議題。報道同時指，會議還討論當前疫情放緩趨勢，調整防疫規定政策。

《韓聯社》周一引述消息人士報道，北韓周日中午起解除部分平壤的封鎖措施。惟當地現時疫情出現反彈，未知措施會否再度出現變化。

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責任編輯：李俊儀