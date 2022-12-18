▲ 【新股IPO】自動售賣機公司友寶在線第二度遞表 去年虧損擴大50%、螞蟻持股近17%

中國自動售賣機製造商友寶在線科技（Ubox Online）再遞表赴港上市。集團首9個月收益按年少2%至18.29億元（人民幣，下同）；虧損擴大50%至1.96億元。

友寶去年商品總額及網絡規模均為內地無人零售市場榜首，截至今年9月底，於內地288個城市共有87,565點位，當中共69，96個自動售貨機友寶點位及17,602個附屬點位。

集團預計集資額將於未來兩年內開設6萬個新點位及約120至160個新倉庫；進一步提升研發能力；作戰略投資或收購，目標為中型或以上智能零售平台營運商；以及一般營運用途。

據報集資額介乎23億至39億元

友寶曾於5月底首次遞表來港上市，申請已於11月底到期，12月16日再度遞表。據早前外電報道指，公司計劃透過是次上市籌集3億至5億美元（折合約23.4億至39億港元），高盛、中信建投國際以及華泰國際為聯席保薦人。

友寶自2011年成立，以雲端平台管理和線下智慧運營等模式，積極推動零售智能化。集團旗下智能零售產品包括友寶智能貨櫃、友寶智能售貨機、友咖、友唱KTV等，同時為客戶提供運營、廣告、營銷等服務。

友寶同時是阿里巴巴 （09988） 經濟體的重要戰略合作夥伴，螞蟻集團全資附屬公司上海雲鑫於12月9日持股比例達16.68%，投票權為9.81%。

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