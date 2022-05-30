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【新股IPO】自動售賣機公司友寶在線申請主板上市　擬集資39億、螞蟻持股近17%

新股IPO 12:28 2022/05/30

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自動售賣機公司友寶在線申請主板上市　擬集資39億、螞蟻持股近17%

中國自動售賣機製造商友寶在線科技（Ubox Online）申請赴港上市，據外電報道指，公司計劃透過是次上市籌集3億至5億美元（折合約23.4億至39億港元），高盛、中信建投國際以及華泰國際為聯席保薦人。

友寶自2011年成立，以雲端平台管理和線下智慧運營等模式，積極推動零售智能化，目前已在國內外逾300個城市佈局，運營智能零售終端超過10萬台。旗下智能零售產品包括友寶智能貨櫃、友寶智能售貨機、友咖、友唱KTV等，同時為客戶提供運營、廣告、營銷等服務。

友寶同時是阿里巴巴經濟體的重要戰略合作夥伴，螞蟻集團全資附屬公司上海雲鑫目前持股比例達16.68%，投票權為9.81%。

公司去年全年收入達26.76億元（人民幣，下同），按年增長40.7%；去年全年虧損達1.88億元，按年收窄84.1%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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