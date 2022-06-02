【美股期貨】道指期貨微升1點　納指期貨升0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚下跌後，美股期貨周四於亞洲時段變動不大，其中道指期貨升1點，納指期貨升12點或0.1%。美國今日將會公布Challenger裁員人數、ADP就業變動、上周初領失業救濟人數、4月工廠訂單、4月耐用品訂單終值。

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即市走勢︰

【12：35】道指期貨升1點，報32814點；標指期貨升1點，報4103點；納指期貨升12點或0.1%，報12560點。

【11：54】【全球經濟】摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接「颶風」 與自家策略師唱反調

【11：36】【META】Meta營運總裁、《挺身而進》作者今秋退任 朱克伯格：她從我23歲起教我如何營運公司

【10：28】【TSLA】馬斯克要求所有員工回辦公室工作、每周至少40小時 否則默認員工已請辭

==以下6月1日（周三）股市==

美滙下跌，反覆試穿102，美國聯儲局亦於今月開始縮表。道指曾升逾200點後轉跌，尾市繼續走軟，市場關注就業數據及經濟前景，道指一度跌逾400點，美滙回揚，黃金及油價齊造好。美國10年期債息突破2.9厘。

即睇美股收市：

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本港時間今晨4時（即收市），道指報32812點，跌177點，跌幅0.54%，全日曾最多跌405點或1.2%，低見32584點；納指失守12000關，跌86點，跌幅0.72%，報11994點；標指報4101點，跌30點，跌幅0.75%。

必需消費品股、銀行股有沽壓，跌1.3%及1.2%，非必須消費品板塊亦跌0.9%；資訊科技股則升1.9%，受惠油價造好，能源板塊高收1.4%。

美滙指數自早段低位101.73回升，反彈0.7%至102.52，即市高位曾見102.73，升幅近1%；日圓跌逾1%，歐元跌0.75%；英鎊跌0.93%，報1.2485美元。

國際油價造好，紐約期油升0.5%，報115.26美元，即市曾升2.8%，高見117.87美元；倫敦布蘭特期油升0.37%，報116.03美元。

儲局官員發表講話，被視為鷹派的美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，全球量化緊縮應該會給利率帶來上行壓力，迄今為止，量化緊縮在推高長期利率方面取得了部分成功，將密切關注量化緊縮的進展情況。

他認為在2021年秋季之前，沒有出現需要加息的訊號。布拉德不建議央行行動過快，「我們已經宣布將以慣例速度的兩倍加息，因此每次會議加息50基點，而不是25個基點。我認為這是一條好的路徑」；他對美國經濟衰退的可能性持懷疑態度。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）則指，對未來幾次會議的加息路線非常滿意，是時候讓貨幣政策正常化了，又指從企業高管的數據或行動中，找不到衰退的信號。

美國聯儲局周三發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告顯示，自上次褐皮書報告以來，所有12個聯儲轄區都報告持續的經濟增長，其中大多數地區表示略微或適度增長，有四個地區顯示經濟溫和增長。

各國跟隨美國加息，加拿大央行將基準利率上調50個基點至1.5%，符合市場預期，觸發加拿大2年期國債收益率攀升16.2個基點至2.827%。加拿大央行表示，通脹加劇風險上升，進一步加息的步伐受經濟和通脹發展的影響，但仍認為需要進一步上調利率。

數據方面，美國5月ISM製造業指數為56.1，高於預期的54.5，前值為55.4，ISM就業錄49.6，低於預期的52。另外，標普全球公布，美國5月製造業採購經理指數（PMI）終值為57，初值及預期均為57.5。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌2.3%，前一周下降1.2%。

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國4月職位空缺1,140萬個，仍然符合市場預期，按月減40萬個，略高預期的1,135萬個；前月為1,154.9萬個。有分析認為，職位空缺仍維持在較高水平，企業為吸引員工將繼續提高工資，將導致通脹率在一段時間內保持在較高水平。

美國4月建築開支上升0.2%，升幅小過市場預期；3月建築開支則向上修訂至增長0.3%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】美股三大指數收跌，道指跌0.54%，標指跌0.75%，納指跌0.72%。航空股跌幅居前，油氣、基建板塊走高，熱門中概股多數下跌。

【03：55】美國財政部副部長阿德耶莫：通脹挑戰是由全球性的現象驅動的。商界人士稱需求仍然旺盛；相信衰退是可以避免的。

【03：41】特斯拉推遲在美國交付部分長續航車型

特斯拉公司網站顯示，將把某些長續航車型在美國的交付推遲至多一個月。根據該公司網站上的更新日期，Model Y的新訂單將在12月至明年3月交付，Model 3將在9月至12月交付，Model X將在明年2月至5月交付。分析人士表示，特斯拉很可能是由於零部件的生產和發貨延遲而放緩發展速度。

【03：41】雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）將卸任Meta首席運營官，扎克伯格稱Javier Olivan將成為Meta的下一任首席運營官。Meta應聲下跌4%。

【03：38】美國白宮聲明：美國和以色列官員在一次高級官員會議上承諾，就防止伊朗獲得核武器的努力進行協調

【03：30】因匈牙利反對，歐盟第六輪對俄制裁方案未能如期通過

歐盟6月1日消息稱，因匈牙利反對，原本計劃在當天正式獲批的歐盟第六輪對俄制裁方案，無法如期通過。

在剛剛結束的歐盟特別峰會上，歐盟各國領導人原則上就歐盟第六輪對俄制裁方案達成共識，其中包括對俄石油實施部分禁運。根據歐盟規則，各成員國駐歐盟代表還需將此政治共識落實為法律文本，在此基礎上，新一輪對俄制裁方案才能正式生效。

【03：09】里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）：對未來幾次會議的加息路線非常滿意，是時候讓貨幣政策正常化了，又指從企業高管的數據或行動中，找不到衰退的信號。

【03：03】美國銀行：美國消費者財務狀況未出現惡化迹象

美國銀行表示，盡管消費者面臨歷史性通脹水平和租金快速上漲，但尚未出現美國消費者財務狀況惡化的跡象。美國銀行零售銀行子公司的總裁Holly O’Neill表示，該銀行的大眾市場客戶在支票帳戶和儲蓄賬戶平均擁有約15,000美元資金。她說，這比大流行病前的水平高出44%，比一年前高8%。

【02：57】聯合國秘書長呼籲迅速應對俄烏衝突可能引發的糧食危機

聯合國秘書長古特雷斯在瑞典首都斯德哥爾摩，呼籲國際社會採取迅速果斷的行動，以應對俄烏衝突可能引發的糧食危機。

古特雷斯當天訪問瑞典並與瑞典首相安德松會晤。古特雷斯在隨後與安德松舉行的聯合新聞發布會上表示，如果烏克蘭、俄羅斯的糧食和化肥不能重新進入國際市場，那麼糧食安全問題就沒有有效的解決方案。他將繼續盡一切努力推動通過對話結束俄烏衝突。古特雷斯同時呼籲國際社會採取迅速果斷的行動，以應對衝突可能引發的糧食危機，尤其是影響發展中國家的糧食危機。

【02：46】美股跌幅收窄，納指率先轉漲，道指跌幅收窄至0.17%，標指跌0.2%，此前均跌超1%。

【02：38】紐約原油期貨收漲0.51%，報115.26美元。

【02：05】聯儲局最新褐皮書顯示，部分地區經濟增速放緩。

【02：05】聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示：有人認為聯儲局應該今年、明年、後年逐漸加碼加息，但是這樣太慢了

【02：00】前美聯儲「三把手」杜德利：FOMC可能並不會在9月暫停加息

前紐約聯儲銀行行長杜德利（William Dudley）表示，聯儲局將繼續提高利率以遏制高通脹。對於有關聯儲局將在9月停止加息的猜測，他有不同的看法。「聯儲局非常確信需要將利率迅速調整到接近中性的水平。有觀點說某個時候他們會停下腳步觀察形勢，當然他們會在將來某個時點這麼做，但這取決於經濟數據。」

【01：45】 【儲局官員】布拉德：全球量化緊縮料給利率上行壓力

【00：45】美國10年期債息漲10個基點，報2.944%。

【00：45】歐股收市下跌，泛歐STOXX 600收跌1%，英股跌0.98%，報7532點；法股跌0.77%，報6418點；德股跌0.33%，報14340點

【00：38】德國10年期債息升6.6個基點，見即市高位1.188%，歐股開盤前一度跌至1.108%。

【00：21】歐盟委員會宣布批准波蘭經濟復甦計劃，歐盟將為其提供超過230億歐元補貼和115億歐元長期貸款。

【00：02】美股跌勢加劇，市場對經濟前景憂慮加深，道指跌399點或1.2%，報32590點

【00：02】美滙指數漲0.9%，創5月23日以來高位102.68

【23：43】美國能源情報集團Energy Intelligence：歐盟禁運對俄羅斯經濟影響仍不確定

歐盟在未來幾個月停止進口大部分俄羅斯石油的計劃將是意義重大的，但這會對俄羅斯經濟造成多大的損害仍有待觀察，從理論上可能影響巨大。俄羅斯海關數據顯示，2021年該國向歐盟出口的原油價值約500億美元，幾乎佔該國石油出口總收入的一半。但是，隨著布蘭特原油價格本周再次突破120美元，俄羅斯將繼續從石油和天然氣出口中獲利，即使該國不得不以很大的折扣出售原油。

【22：34】道指轉跌205點，納指跌0.5%，標指跌30點 。

【21：30】道指升237點，報33227點，納指升0.8%，報12177點，標指升26點，報4158點。

【17：44】道指期貨升131點，納指期貨持平，標指期貨升7點。

【12：25】道指期貨升144點，報33134點；標指期貨升10點，報4142點；納指期貨升14點或0.1%，報12656點。

【11：14】【美國經濟】索羅斯基金CIO：美國消費者情況非常好 相信有助經濟避過嚴重衰退

【11：11】【Facebook轉型】告別「FB」 Meta從6月9日起股份代號改為「META」

【10：23】【Forbes】福布斯據報將取消以SPAC方式上市 最快本周公布

【09：27】【國際油價】OPEC據報考慮暫停俄羅斯參與石油生產協議 料有助石油增產

【08：43】【美國通脹】耶倫承認錯判去年美國通脹走勢

【08：39】【中美關係】美商務部長︰考慮將更多中國企業加入實體清單

【08：24】【美企業績】Salesforce首季業績佳 調高每股盈利預測、盤後彈9%

【07：49】【美國通脹】拜登經濟顧問：白宮考慮降低關稅以對抗通脹

【07：39】【美企業績】惠普季度收入按年增長3.9%勝預期 股價盤後穩

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？

==以下5月31日（周二）股市==

市場聚焦美國總統拜登與儲局主席鮑威爾討論通脹問題，美滙指數曾升穿102關，最新報101.78；美10年期債息曾上試2.88厘，最新報2.864厘。道指最多跌460點，反映通脹憂慮，其後跌幅收窄。

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本港時間今晨4時（即收市），道指跌222點，跌幅為0.67%，報32990點；納指跌49點，漲幅為0.41%，報12081點；標指跌26點，跌幅為0.63%，報4132點。

歐元跌0.4%，報1.0734，英鎊跌0.39%，報1.2603。

拜登與鮑威爾在橢圓形辦公室舉行會談，他們將在通脹飆升的背景下商談美國和全球經濟狀況。市場密切關注其中有關通脹的言論。

拜登在會談前公布治理通脹的計劃，他稱通脹加劇應歸咎於俄烏衝突，而控制通脹的主要責任在聯儲局。拜登承諾不會干預聯儲局，但會在解決高通脹的同時引導經濟過渡至平穩增長。

拜登提出一系列旨在修復斷裂的供應鏈、改善基礎設施及打擊外國海運公司高額運費等的措施，並提出要通過減少赤字，來幫助緩解價格壓力。

油價方面，紐約期油衝高後回落，一度逼近120美元，最多曾升逾4%至高見119.98美元，收跌0.4%，報114.67美元；倫敦布蘭特期油則升1%，報122.84美元。

報道指部分OPEC成員國考慮豁免俄羅斯參與石油生產協議，因為制裁和部分歐洲禁令開始削弱俄羅斯石油增產的能力。此舉可能為沙特阿拉伯、阿聯酋和其他產油國大幅增加原油開採量鋪平道路。

白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示，白宮正在考慮緩解通脹，包括降低關稅。寬鬆的關稅可能會緩和通脹，至少通脹率能降幾個基點，如果不是降更多的話。通脹的下降可能不是線性的。它可能不會穩定回落，但應該還是會降下來的。

周二公布的聯儲局會議紀要稱，委員會成員注意到勞動力市場緊張，工資上漲。委員會成員認為經濟活動穩定，支出強勁。聯儲12家分行理事均支持加息50個基點。

歐洲央行管理委員會成員Peter Kazimir稱，加息50個基點的選項不應被排除。他表示，歐元區數據鞏固了邁出加息第一步的必要性……他本人的基準情景是在7月加息25個基點，但亦願意討論加息50個基點的可能；預計7月份會加息25個基點，然後可能在9月加息50個基點。

Kazimir說，歐洲央行應該將利率提高到中性水平，認為這介於1%和2%之間，並稱通脹預期的解除錨定尚未發生。

【歐洲通脹】歐盟通脹破紀錄 法國通脹37年最勁

5月份芝加哥採購經理人指數5月報60.3，高於預期的55，亦較前值56.4佳。美國5月份諮商會消費者信心指數報106.4，勝預期的103.6，但低於經修正後的前值108.6。

即市走勢︰

【04：00】美國三大股指收跌，納指跌0.41%，標指跌0.62%，道指跌0.67%，互聯網零售、汽車零件等板塊漲幅居前。熱門中概股多數高收，蔚來、嗶哩嗶哩漲超5%，京東、小鵬汽車、拼多多漲超4%，阿里巴巴漲2.8%。

【03：21】歐盟發表聲明稱，將對敘利亞的制裁措施再延長一年，直至2023年6月1日。聲明稱，歐盟制裁名單現包括289名敘利亞個人以及70個實體，制裁措施包括資產凍結和旅行禁令等。歐盟當前對敘利亞的制裁措施自2011年起實施，包括石油禁令、限制投資以及凍結敘中央銀行在歐盟境內資產等。

【02：48】白宮經濟顧問委員會主席勞斯：拜登與鮑威爾和耶倫的會晤非常有建設性，會議重點關注全球經濟前景；拜登向鮑威爾強調，他將提供聯儲局應對通脹所需的空間

【02：28】白宮經濟顧問勞斯：預計美國通脹率將在未來幾個月下降，其下降可能不是以線性或穩定的方式。

【01：53】紐約期油挫1.8美元，跌逾1%，低至115.68美元；此前美媒援引消息人士稱，油組成員國考慮將俄羅斯豁免在石油生產協議之外，此舉可能為沙特阿拉伯、阿聯酋生產更多石油打開大門。

【01：49】紐約 6月黃金期貨收跌0.50%，報1848.40美元

【01：37】花旗：布蘭特原油公允價值在70美元附近

花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，由於經濟面臨衰退風險，石油和成品油需求正在下降。Morse在電視採訪時表示，雖然目前布蘭特原油期貨在120美元附近交投，但其公允價值是70美元區間。Morse稱，分析師們繼續根據經濟放緩的迹象調整需求預期。全球衰退前景和需求增長的匱乏，是他看空原油的理由。

【00：45】歐股收市下跌，泛歐STOXX 600指數跌0.7%；英國富時100指數報7607點，升0.1%；法國CAC指數報6468點，跌1.4%；德國DAX指數報14388點，跌1.3%

【00：31】俄羅斯將在丹麥全民公投前切斷對該國天然氣供應

在丹麥即將就加入歐盟防禦條款舉行公投之際，俄羅斯將停止向丹麥出口天然氣。丹麥最大公用事業公司Orsted A/S表示，俄羅斯周三（6月1日）起終止天然氣交付。該公司周一表示不打算遵守今年早些時候俄羅斯天然氣工業股份公司和普京提出的盧比支付要求。丹麥周三將就歐盟軍事協議進行投票，這是政府為回應烏克蘭衝突而舉行的全民公投。

民調顯示，這個傳統上避免與歐盟更深層次融合的北歐國家計劃加入該防禦條款，進一步拉近與歐盟的距離。丹麥總理Mette Frederiksen稱，她支持Orsted不支付盧布的決定，不過政府沒有從中干預。丹麥政府持有Orsted 50.1%的股份。

【00：21】俄羅斯天然氣工業股份公司表示，荷蘭皇家殻牌通知稱不會以盧布支付天然氣費用，也將從6月1日起切斷對其的天然氣供應。

【00：11】標指轉漲，成分股德康醫療漲5.8%領跑，濃縮磷酸鹽和鉀肥作物營養素產銷商美國美盛公司（MOS）漲4.8%，化肥和化工公司CF工業控股（CF）漲4.4%，馬拉松石油（MRO）漲約4.0%，再生元製藥（REGN）則跌超4.9%，希捷科技（STX）、星牌能源（CEG）、生物科技公司Illumina（ILMN）至多跌超5.8%。

【00：04】法國總統馬克龍在布魯塞爾對媒體表示，歐盟在通過第六輪對俄制裁之後，不排除在未來幾週對俄施加更多制裁。他稱沒有甚麼可以被排除在外，這將取決於局勢發展。為期兩天的歐盟特別峰會在布魯塞爾閉幕，歐盟各方在對俄石油禁運問題上達成一致，同意部分禁運俄羅斯石油。歐盟領導人在峰會上還要求加快部署可再生能源，進一步提高能源使用效率，以應對能源價格飆升危機。

【23：55】美股反彈，納指收復日內跌幅轉漲，此前曾一度大跌1.5%，道指跌幅縮窄至0.37%，標指跌0.28%

【23：33】美國法官裁定國際商業機器（IBM），需要向軟件商BMC支付16億美元，作為IBM誘導雙方共同客戶美國電話電報（AT&T）、只使用IBM軟件的賠償。

【22：30】摩根士丹利：美股再升空間有限 早前升市僅屬熊市反彈

【22：30】美國消費者信心指數勝預期 標普20城房價指數按年升幅破紀錄

【22：28】道指最多跌460點，主要跌消費股，反映通脹憂慮，其後跌幅收窄至265點，納指曾跌1.6%，其後跌0.8%。

【21：32】道指開市最多跌407點，納指跌0.5%。

【21：25】美元轉強，再出現美滙及美債息齊升的利淡情況，市場關注稍後美國總統拜登將與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國及全球經濟，尤其對抗高通脹。

美滙指數升0.4%，歐元跌0.7%，英鎊跌0.6%，美國10年期債息升至2.86厘。道指期貨跌162點，納指期貨仍微跌0.1%。

【12：18】道指期貨跌95點，報33215點；標指期貨跌12點，報4166點；納指期貨跌60點或0.5%，報12752點。

【08：34】【美國通脹】拜登今晚晤聯儲局主席鮑威爾 討論遏制高通脹計劃

【08：21】【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識 經輸油管進口暫獲豁免

==以下5月30日（周一）股市==

德國5月份消費物價指數（CPI）按年升7.9%，不僅高於預期的7.5%，也創下1973年12月石油危機以來最大升幅。倘按歐盟調和基準計算，德國CPI升幅更錄8.7%，高於預期的8.1%之餘，也是有紀錄以來高位。

【歐洲央行】德國5月通脹近50年最嚴重 加息預期升溫歐元見逾1個月高位

市場正觀望歐洲央行加息步伐，歐元再升0.4%，同時紓緩美元強勢，利好亞洲及美股。

歐洲股市上揚，德股升0.5%，法國升0.6%，英國變動不大。

美股今日陣亡將士紀念日休市一日，至於美股期貨續造好，其中道指期貨升87點，納指期貨升0.7%。

聯儲局理事沃勒將發表講話。至於本周重點數據將是周五公布的美國非農就業報告。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一假期休市 重點關注周五公佈非農就業數據

即市走勢︰

【22：06】道指期貨升87點，納指期貨升0.7%

【16：15】美股期貨升幅擴大，道指期貨升216點，報33429點；標指期貨升37點，報4196點；納指期貨升163點或1.3%，報12844點。

【16：12】【美股焦點】美股已見底？ 分析指熊市中在超賣及平淡倉之下亦會出現急彈

【12：19】道指期貨升44點，報33257點；標指期貨升17點，報4175點；納指期貨升110點或0.9%，報12792點。

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【10：49】【中概股】愛奇藝擬來港上市 暫未有時間表

【10：38】【智能手機】三星據報今年智能手機產量或減少3000萬部

【10：14】【中美貿易戰】美國延長81款中國醫療產品關稅豁免至11月底 因新冠疫情所需

【09：48】【抖音TikTok】抖音6月1日起將對本地生活商家抽佣 平均服務費率3%

【09：13】【電動車】電池金屬牛市結束？ 高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌

【08：30】【電動車】馬斯克：中國於可再生能源及電動車領先世界 這就是事實

【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

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責任編輯︰梁浩碩