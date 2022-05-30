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【美股期貨】美股今日陣亡將士紀念日休市　道指期貨升44點、納指期貨升0.9%（不斷更新）

股市 12:24 2022/05/30

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美股今日陣亡將士紀念日休市一日，道指期貨於亞洲時段升44點，報33257點；標指期貨升17點，報4175點；納指期貨升110點或0.9%，報12792點。聯儲局理事沃勒將發表講話。至於本周重點數據將是周五公布的美國非農就業報告。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一假期休市　重點關注周五公佈非農就業數據

即市走勢︰

【12：19】道指期貨升44點，報33257點；標指期貨升17點，報4175點；納指期貨升110點或0.9%，報12792點。

【11：22】【美股焦點】Coinbase上市一年累跌八成　期間四高層合共減持套現12億美元

【10：49】【中概股】愛奇藝擬來港上市　暫未有時間表

【10：38】【智能手機】三星據報今年智能手機產量或減少3000萬部

【10：14】【中美貿易戰】美國延長81款中國醫療產品關稅豁免至11月底　因新冠疫情所需

【09：48】【抖音TikTok】抖音6月1日起將對本地生活商家抽佣　平均服務費率3%

【09：13】【電動車】電池金屬牛市結束？　高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌

【08：30】【電動車】馬斯克：中國於可再生能源及電動車領先世界　這就是事實

【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少

責任編輯︰梁浩碩

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