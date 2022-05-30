【美股期貨】美股今日陣亡將士紀念日休市 道指期貨升216點、納指期貨升1.3%（不斷更新）
美股今日陣亡將士紀念日休市一日，至於美股期貨周一續造好，其中道指期貨升216點，納指期貨升163點或1.3%。聯儲局理事沃勒將發表講話。至於本周重點數據將是周五公布的美國非農就業報告。
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焦點新聞︰
【美股一周前瞻】美股周一假期休市 重點關注周五公佈非農就業數據
即市走勢︰
【16：15】美股期貨升幅擴大，道指期貨升216點，報33429點；標指期貨升37點，報4196點；納指期貨升163點或1.3%，報12844點。
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【12：19】道指期貨升44點，報33257點；標指期貨升17點，報4175點；納指期貨升110點或0.9%，報12792點。
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【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。
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責任編輯︰梁浩碩