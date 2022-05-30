【美股期貨】德國通脹50年最嚴重　歐元升美元跌（不斷更新）

德國5月份消費物價指數（CPI）按年升7.9%，不僅高於預期的7.5%，也創下1973年12月石油危機以來最大升幅。倘按歐盟調和基準計算，德國CPI升幅更錄8.7%，高於預期的8.1%之餘，也是有紀錄以來高位。

【歐洲央行】德國5月通脹近50年最嚴重 加息預期升溫歐元見逾1個月高位

市場正觀望歐洲央行加息步伐，歐元再升0.4%，同時紓緩美元強勢，利好亞洲及美股。

歐洲股市上揚，德股升0.5%，法國升0.6%，英國變動不大。

美股今日陣亡將士紀念日休市一日，至於美股期貨續造好，其中道指期貨升87點，納指期貨升0.7%。

聯儲局理事沃勒將發表講話。至於本周重點數據將是周五公布的美國非農就業報告。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一假期休市 重點關注周五公佈非農就業數據

即市走勢︰

【22：06】道指期貨升87點，納指期貨升0.7%

【16：15】美股期貨升幅擴大，道指期貨升216點，報33429點；標指期貨升37點，報4196點；納指期貨升163點或1.3%，報12844點。

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【12：19】道指期貨升44點，報33257點；標指期貨升17點，報4175點；納指期貨升110點或0.9%，報12792點。

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【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩