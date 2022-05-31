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【美股市況】道指跌幅收窄至260點　納指跌0.8%（不斷更新）

股市 22:28 2022/05/31

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美元轉強，再出現美滙及美債息齊升的利淡情況，市場關注稍後美國總統拜登將與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國及全球經濟，尤其對抗高通脹。

美滙指數升0.4%，歐元跌0.7%，英鎊跌0.6%，美國10年期債息升至2.86厘。

道指最多跌460點，主要跌消費股，反映通脹憂慮，其後跌幅收窄至265點，納指曾跌1.6%，其後跌0.8%。

【歐洲通脹】歐盟通脹破紀錄　法國通脹37年最勁

5月份芝加哥採購經理人指數5月報60.3，高於預期的55，亦較前值56.4佳。美國5月份諮商會消費者信心指數報106.4，勝預期的103.6，但低於經修正後的前值108.6。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【22：30】摩根士丹利：美股再升空間有限　早前升市僅屬熊市反彈

【22：30】芝加哥採購經理人指數5月報60.3　勝預期

【22：28】道指最多跌460點，主要跌消費股，反映通脹憂慮，其後跌幅收窄至265點，納指曾跌1.6%，其後跌0.8%。

【21：32】道指開市最多跌407點，納指跌0.5%。

【21：25】美元轉強，再出現美滙及美債息齊升的利淡情況，市場關注稍後美國總統拜登將與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國及全球經濟，尤其對抗高通脹。

美滙指數升0.4%，歐元跌0.7%，英鎊跌0.6%，美國10年期債息升至2.86厘。道指期貨跌162點，納指期貨仍微跌0.1%。

【12：18】道指期貨跌95點，報33215點；標指期貨跌12點，報4166點；納指期貨跌60點或0.5%，報12752點。

【08：34】【美國通脹】拜登今晚晤聯儲局主席鮑威爾　討論遏制高通脹計劃

【08：21】【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識　經輸油管進口暫獲豁免

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少

==以下5月30日（周一）股市==

德國5月份消費物價指數（CPI）按年升7.9%，不僅高於預期的7.5%，也創下1973年12月石油危機以來最大升幅。倘按歐盟調和基準計算，德國CPI升幅更錄8.7%，高於預期的8.1%之餘，也是有紀錄以來高位。

【歐洲央行】德國5月通脹近50年最嚴重　加息預期升溫歐元見逾1個月高位

市場正觀望歐洲央行加息步伐，歐元再升0.4%，同時紓緩美元強勢，利好亞洲及美股。

歐洲股市上揚，德股升0.5%，法國升0.6%，英國變動不大。

美股今日陣亡將士紀念日休市一日，至於美股期貨續造好，其中道指期貨升87點，納指期貨升0.7%。

聯儲局理事沃勒將發表講話。至於本周重點數據將是周五公布的美國非農就業報告。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一假期休市　重點關注周五公佈非農就業數據

即市走勢︰

【22：06】道指期貨升87點，納指期貨升0.7%

【16：15】美股期貨升幅擴大，道指期貨升216點，報33429點；標指期貨升37點，報4196點；納指期貨升163點或1.3%，報12844點。

【16：12】【美股焦點】美股已見底？　分析指熊市中在超賣及平淡倉之下亦會出現急彈

【12：19】道指期貨升44點，報33257點；標指期貨升17點，報4175點；納指期貨升110點或0.9%，報12792點。

【11：22】【美股焦點】Coinbase上市一年累跌八成　期間四高層合共減持套現12億美元

【10：49】【中概股】愛奇藝擬來港上市　暫未有時間表

【10：38】【智能手機】三星據報今年智能手機產量或減少3000萬部

【10：14】【中美貿易戰】美國延長81款中國醫療產品關稅豁免至11月底　因新冠疫情所需

【09：48】【抖音TikTok】抖音6月1日起將對本地生活商家抽佣　平均服務費率3%

【09：13】【電動車】電池金屬牛市結束？　高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌

【08：30】【電動車】馬斯克：中國於可再生能源及電動車領先世界　這就是事實

【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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