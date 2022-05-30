▲ 【中國經濟】瑞銀：中國對經濟政策支持加大 料A股估值或已見底、期待次季業績後重現投資機會

瑞銀發表報告表示，中國政府對經濟政策支持力度自5月中以來持續加大，市場對股市的投資情緒有所回升，故此認為目前A股估值或已於年內見底，待第2季業績公布及盈利下修完成後，投資機會將會重臨。

該行指，中國國務院於5月23日的常務會議決定，在經濟下行壓力加大的情況下，出台一攬子穩經濟措施。主要政策包括額外退稅超1,400億人民幣（全年累計退稅2.64萬億人民幣），部份行業的養老金及社保繳費延期至2022年年底（今年延期繳費達到3,200億人民幣），又降5年期LPR至4.45%。

該行認為，此次會議向各級政府發出「經濟發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵」的訊號，旨在提振市場信心，確保地方更加重視穩定經濟增長。區域政策方面，深圳出台了30條促進消費的措施，包括對家電和消費電子產品價格給予15%的補貼等，對新能源汽車消費者每輛車給予最高1萬人民幣的補貼。該行相信，更多的區域和地方層面的消費政策將很快出台，補貼可能會比2020年更多。

目前滬深300指數市盈率低於5年歷史平均值達1個標準差，有鑑於近期內地宏觀政策支持力度加大，宏觀流動性條件相對寬鬆，瑞銀認為市場估值或已於年內觸底。該行預計A股將在今年第二季度再次錄得盈利按年倒退，並在未來一段時間和第二季度財報季下調企業盈利預測。但該行認為，當市場大致完成對A股本輪盈利預測下修之後，機會將會出現。

另外，瑞銀亦列出近期十隻錄最多「南向資金」淨流入的港股：

股份 流入金額 比亞迪 （01211） 12.89億元 長汽 （02333） 11.7億元 中海油 （00883） 34.33億元 兗礦能源 （01171） 6.93億元 李寧 （02331） 17.28億元 廣汽 （02238） 2.36億元 美團 （03690） 71.3億元 福耀玻璃 （03606） 2.04億元 藥明生物 （02269） 17.64億元 中燃氣 （00384） 2.94億元 截至5月26日數據

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編輯：姚卓然