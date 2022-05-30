【中國經濟】瑞銀：中國對經濟政策支持加大　料A股估值或已見底、期待次季業績後重現投資機會

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【新股IPO】友和集團2347孖展暫錄2331萬 已獲足額認購（不斷更新）
瑞銀發表報告表示，中國政府對經濟政策支持力度自5月中以來持續加大，市場對股市的投資情緒有所回升，故此認為目前A股估值或已於年內見底，待第2季業績公布及盈利下修完成後，投資機會將會重臨。
該行指，中國國務院於5月23日的常務會議決定，在經濟下行壓力加大的情況下，出台一攬子穩經濟措施。主要政策包括額外退稅超1,400億人民幣（全年累計退稅2.64萬億人民幣），部份行業的養老金及社保繳費延期至2022年年底（今年延期繳費達到3,200億人民幣），又降5年期LPR至4.45%。
該行認為，此次會議向各級政府發出「經濟發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵」的訊號，旨在提振市場信心，確保地方更加重視穩定經濟增長。區域政策方面，深圳出台了30條促進消費的措施，包括對家電和消費電子產品價格給予15%的補貼等，對新能源汽車消費者每輛車給予最高1萬人民幣的補貼。該行相信，更多的區域和地方層面的消費政策將很快出台，補貼可能會比2020年更多。
目前滬深300指數市盈率低於5年歷史平均值達1個標準差，有鑑於近期內地宏觀政策支持力度加大，宏觀流動性條件相對寬鬆，瑞銀認為市場估值或已於年內觸底。該行預計A股將在今年第二季度再次錄得盈利按年倒退，並在未來一段時間和第二季度財報季下調企業盈利預測。但該行認為，當市場大致完成對A股本輪盈利預測下修之後，機會將會出現。
另外，瑞銀亦列出近期十隻錄最多「南向資金」淨流入的港股：
|股份
|流入金額
|比亞迪 （01211）
|12.89億元
|長汽 （02333）
|11.7億元
|中海油 （00883）
|34.33億元
|兗礦能源 （01171）
|6.93億元
|李寧 （02331）
|17.28億元
|廣汽 （02238）
|2.36億元
|美團 （03690）
|71.3億元
|福耀玻璃 （03606）
|2.04億元
|藥明生物 （02269）
|17.64億元
|中燃氣 （00384）
|2.94億元
|截至5月26日數據
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編輯：姚卓然