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阿里巴巴最壞時刻已過？京東vs 阿里巴巴 該如何部署？

股市 12:53 2022/05/30

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阿里巴巴 （09988） 上周五裂口高開，今早繼續上揚，曾升近2%，高見93.2元。 獨立股評人獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》分析阿里巴巴股價前景，指阿里巴巴最壞時刻已過，有條件可中長綫持有，而短綫可於100元食糊。

譚智樂認為同樣受惠上海推復常方案共50條政策出爐，京東 （09618） 增長空間或較阿里巴巴大，但在目前市況下，阿里巴巴較京東穩陣。【按此速睇】 

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃    恒指下一站多少？

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