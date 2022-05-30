阿里巴巴最壞時刻已過？京東vs 阿里巴巴 該如何部署？ 股市 12:53 2022/05/30 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 上周五裂口高開，今早繼續上揚，曾升近2%，高見93.2元。 獨立股評人獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》分析阿里巴巴股價前景，指阿里巴巴最壞時刻已過，有條件可中長綫持有，而短綫可於100元食糊。 譚智樂認為同樣受惠上海推復常方案共50條政策出爐，京東 （09618） 增長空間或較阿里巴巴大，但在目前市況下，阿里巴巴較京東穩陣。【按此速睇】 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？ 相關文章 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 今日 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 今日 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 你可能感興趣 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 今日 11:21 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 今日 12:28 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 港股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）