李寧（02331）飆一成可追？ 上望價、止蝕位話晒你知！ 股市 14:16 2022/05/30 分享： 分享： 李寧 （02331） 現價報57.9元，暫升一成。早前上海爆疫，體育用品股持續弱勢。上海解封利用內需股，今早李寧三連升，一舉升穿10天及20天線現強勢。現價仍可追？獨立股評人譚智樂（Arnold）話晒你知上望價、止蝕位。【按此速睇】其他個股分析包括：阿里巴巴（09988） 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？ 【港股分析】 阿里巴巴最壞時刻已過？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 今日 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 今日 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 你可能感興趣 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 今日 11:21 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 今日 12:28 【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優（立即收看） 最新專欄文章 更多 美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標 2022/05/27 美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標 美國經濟未太淡？ 美股前景可看好 2022/05/26 美國經濟未太淡？ 美股前景可看好 美國聯儲局議息紀錄即將出爐 2個焦點要睇實 2022/05/25 美國聯儲局議息紀錄即將出爐 2個焦點要睇實 Mirror演唱會加開特別場兼行實名制 電訊盈科（00008）股價再破頂 2022/05/25 Mirror演唱會加開特別場兼行實名制 電訊盈科（00008）股價再破頂 航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂 速睇航運股買賣策略 2022/05/25 航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂 速睇航運股買賣策略 美股 個股分析 經濟 李寧 止蝕 李寧（02331） 京東（美：JD） 阿里巴巴 恒生指數 體育用品股