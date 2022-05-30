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李寧（02331）飆一成可追？ 上望價、止蝕位話晒你知！

股市 14:16 2022/05/30

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李寧 （02331） 現價報57.9元，暫升一成。早前上海爆疫，體育用品股持續弱勢。上海解封利用內需股，今早李寧三連升，一舉升穿10天及20天線現強勢。現價仍可追？獨立股評人譚智樂（Arnold）話晒你知上望價、止蝕位。【按此速睇】其他個股分析包括：阿里巴巴（09988）

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欄名 : 3分鐘睇股

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