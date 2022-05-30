▲ 【ETF通】中金：ETF通短期直接影響未必很大、中長期可豐富產品種類 強化香港作為離岸人民幣理財中心地位

ETF通料兩個月左右推出，中金認為，納入合資格ETF是互聯互通機制又一標誌性擴容事件，儘管短期直接影響未必很大，但中長期看影響深遠，不僅有利於豐富交易產品種類，為外資投資中國資本市場提供更多便宜，同時可促進兩地資本市場融合，對中國資本市場進一步開放也有重要意義。

ETF通初期對於港股上市的ETF溢出效應不會很明顯

中金指，互聯互通已成為外資配置A股的主要途徑之一，納入ETF則意味著為外資配置中國資產提供了更多元化的配置途徑，但A股市場規模大、股票眾多，外資投資者可能存在研究覆蓋不足的約束，而且對長線投資者而言直接投資個股也存在一定的風險敞口。因此，ETF作為一個便捷的投資工具，就可以起到一攬子投資和配置的作用，特別是可以通過不同風格、市值和板塊產品實現配置和輪動需求。

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相比A股，考慮到國內投資者更多偏好個股投資、國內已上市港股ETF產品活躍度和豐富度較高、以及港股上市ETF產品較少且活躍度不高等特點，可能使得初期對於港股上市的ETF溢出效應並不會很明顯。

有助於提升ETF市場活躍度 擴大ETF資產管理規模

中金預計，未來ETF納入互聯互通將增強國際投資者對內地ETF資產、以及內地對香港甚至國際ETF的雙向需求，有助於提升ETF市場活躍度，擴大ETF資產管理規模，推動相關市場機制的持續優化與完善，並在未來探索與更多市場、更多形式的ETF互聯互通。 ETF需求提升也為兩地的資產管理人、券商及交易所帶來了新的機遇。

ETF互聯互通標誌著香港與內地金融的互聯互通持續深化，人民幣國際化也將隨投資產品的擴容得到深化，預計未來納入ETF吸引更多人民幣資金沉澱不僅有望強化香港作為離岸人民幣理財中心的地位，同時人民幣又將受益於互聯互通範圍的擴大，長期來看將推動人民幣國際化進程加快。

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