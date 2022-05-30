【德州槍擊】美司法部將調查 執法部門行動是否有不足

美國德州早前發生大型校園槍擊事件，執法部門當時未有立即行動，遭外界猛烈抨擊。美國司法部表示，將就當地執法部門當日行動及反應展開獨立調查，希望幫助前線人員未來應對槍擊事件。美國總統拜登夫婦到訪當地，慰問遇難者家庭。

【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手 【下一頁】

司法部發言人科利（Anthony Coley）周日（29日）在聲明中表示，應槍擊事發城市尤瓦爾迪市（Uvalde）市長麥克勞克林（Don McLaughlin）要求，將對上周槍擊事發時，當地執法部門行動及反應展開獨立調查。

科利表明，獨立調查目標為從事件中汲取教訓，以及為日後出現槍擊事件時，執法部門前線人員應該如何反應制定更佳指引。半島電視台（Al Jazeera）指有關調查屬罕見舉動，美國過往發生大型槍擊後，多由當地執法部門或外部團體撰寫調查報告。

【德州槍擊】事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 【下一頁】

美國自1999年科羅拉多州科倫拜（Columbine）高中槍擊後，執法部門已放棄在槍擊發生時採取等候及封鎖範圍方針。現時，警方已獲安排接受訓練立即進入槍擊現場及嘗試制伏槍手。

總統拜登（Joe Biden）與夫人吉爾（Jill Biden）於周日到訪尤瓦爾迪，並與事件中死難者家屬及生還者會晤，亦有在紀念廣場獻上白玫瑰悼念死者。到訪當地教堂時，有民眾大叫「做事」（do something），拜登回應稱「我們會」（we will）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培