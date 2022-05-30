【猴痘症】世衛：對全球公共衛生構中度風險 籲各國盡快採取行動

全球猴痘症病例不斷增加，專家憂慮會出現廣泛傳播。世界衛生組織周日（29日）發表聲明，指猴痘症目前對全球公共衛生構成中度風險，呼籲各國盡快採取行動，遏止猴痘進一步傳播，避免猴痘成為公共衛生問題。

世衛考慮列猴痘症國際公共衛生緊急事件 與新冠病毒看齊 【下一頁】

世衛（WHO）周日發表聲明，截至上周四（26日）為止，有23個國家錄得257宗猴痘確診、約120宗疑似個案，大部分確診來自歐洲及北美國家，未發現死亡個案。

世衛稱，確診患者大多症狀輕微，多為淋巴結腫大 ，口腔、 生殖器或肛門周圍出現潰瘍等。世衛估計，很多猴痘輕症患者未有求醫，相信實際確診個案遠多於報告總數。

拉美首錄猴痘症確診 阿根廷2患者來自西班牙 【下一頁】

世衛指全球首次在廣泛地區錄得猴痘病例，猴痘症目前對全球公共衛生構成中度風險，一旦猴痘病毒傳播至幼兒及免疫力低等高風險群體時，猴痘公共健康風險將變高。

世衛呼籲各國需要立即採取行動，遏止猴痘進一步傳播，避免猴痘成為非流行國家的公共衛生問題。此外，各國應向醫護人員提供適當防護設備，保障他們免受病毒感染。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明