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【烏克蘭戰爭】俄外長首認有平民受傷 解放頓巴斯屬優先事項

環球社會熱點 11:21 2022/05/30

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俄羅斯入侵烏克蘭已近100日，烏克蘭東部地區戰事持續。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，解放烏克蘭東部頓巴斯地區是優先事項。拉夫羅夫透露，俄羅斯繼續進攻頓巴斯主要城鎮。拉夫羅夫同時首次承認，烏克蘭地區的特殊軍事行動中有造成平民傷亡。

歐盟未就禁運俄油達共識 管道方案爭中歐支持 【下一頁】

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周日（29日）接受法國TF1電視台採訪，期間引述俄羅斯外交部文件指，解放被俄羅斯承認為獨立國家的頓涅茨克（Donetsk），及盧甘斯克（Luhansk）地區，是俄羅斯的無條件優先事項。

對於烏克蘭其他地區，拉夫羅夫表示，不相信民眾會樂於再受一個已被證實本質上是恐俄的新納粹政權管轄，民眾需自行決定未來。

俄警告YouTube封1次記者會直播 就驅逐1個西方媒體 【下一頁】

拉夫羅夫亦在採訪中重申，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動是北約東擴後要求鄰國非軍事化的回應。他批評西方國家忽略烏克蘭無視俄羅斯的警告，以及攻擊其俄語公民，指俄羅斯「入侵」已變得不可避免。

拉夫羅夫亦訪問中首次承認，烏克蘭軍事行動造成平民死亡。但他同時強調，行動花費時間如此之多，主要因參與俄軍已被嚴格命令，避免襲擊民用基礎設施。

聯合國數據顯示，自2月24日以來戰爭已造成670萬難民逃離烏克蘭。烏克蘭正調查逾1.4萬宗俄軍涉嫌戰爭罪案件，數名俄羅斯士兵坦承炮擊烏克蘭及殺害平民。

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責任編輯：李俊儀

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