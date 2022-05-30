德國寶 夏季快閃開倉 只限7日 全場陳列品及示範機 低至1折起

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疫情無阻10孩之「父」善心 望助養兒童打破跨代貧窮
想用全城至抵嘅價錢掃平貨兼Upgrade全屋電器？機會黎啦飛雲！德國寶位於九龍灣三湘貨運中心的客戶服務及家電維修中心將於2022年6月1至7日舉行夏季快閃開倉！大量示範機及陳列品以低至1折起限量發售，全場一件不留 ！即刻約埋親戚朋友一齊黎掃貨啦！
當中包括蒸又得、焗又得的多功能蒸烤焗爐(SGV-2617)（陳列品）、自家製100%無添加果汁的活力養生機(PRO-M1)（陳列品）、機仔超迷你、去到邊涼到邊的二合一無線涼風寶(EFU-108)（陳列品）、咖啡膠囊、咖啡粉、茶葉一機適用的隨芯咖啡機(CMC-111)（陳列品），以及各款熱水器、冷氣、嵌入式大型電器，無場產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！
多功能蒸烤焗爐
SGV-2617
開倉價$2,608
原價：$6,520
活力養生機
PRO-M1
開倉價$1,360
原價：$3,400
２合1無線涼風寶
EFU-108
開倉價$232
原價：$580
隨芯咖啡機
CMC-111
開倉價$940
原價：$1,880
德國寶三湘九龍灣貨運中心開倉
夏季快閃開倉優惠詳情
日期：2022年6月1日至7日
時間：上午10時 至 下午7時
地址：三湘九龍灣貨運中心地下B室
(九龍灣站A出口步行約10分鐘)
Whatsapp：6165 9918
歡迎使用現金、信用卡（購物滿$1,000方可使用信用卡）或4大消費券支付平台
額外折上折優惠：真係平到你唔信！
凡購買兩件或以上產品折實價滿$1,000，即可額外享全單9折*的折上折優惠，讓您以極優惠價錢，買盡心頭好，滿載而歸！（*3折或3折以下產品不適用）
精選熱賣產品：全部限量發售 ！
嵌入式電焗爐EVT-160 (陳列品)
． 標準嵌入尺式，60公升超大容量
．8大內置烹調功能
．耐用非電抗搪瓷內膽
快閃開倉價：$3,604 |
原價：$9,010
2合1風扇暖風機HTF-520
(陳列品)
．４段涼暖風選擇，一年四季選用
．2,000瓦PTC陶瓷發熱快速製暖
．12小時超長定時設置
快閃開倉價：$632 |
原價：$1,580
多功能浴室乾衣暖風機HTB-148
(陳列品)
．8吋迷你機身，可取代原有浴室抽氣扇
．1400瓦PTC陶瓷發熱，風力柔和
．內置８大功能，負離子淨化空氣
快閃開倉價：$716 |
原價：$1,790
DC摩打無線充電風扇EFF-712
(陳列品)
．鋰離子充電，可無線使用
．12段風力選擇，多種模式選擇
．BLDC摩打，靜音、慳電、耐用
快閃開倉價：$752 |
原價：$1,880
健康鮮磨胚芽米機GRM-450
(陳列品)
．一鍵研磨出胚芽米及營養米糠
．精確選擇碾磨精度，保留營養及口感
．特大5公升米倉及１公升米糠倉
快閃開倉價：$397 |
原價：$3,970
纖營蒸煮盒FSL-101
(陳列品)
．單層雙膽設計，飯餸份量自由配搭
．辦公室自煮快靚正，百變菜式日日新鮮
．4小時特長保溫，隨時品嚐熱騰騰飯菜
快閃開倉價：$350 |
原價：$699
多功能UV消毒盒UVC-100
(陳列品)
快閃開倉價：$199
原價：$498
智能捕蚊器
MTR-100
(陳列品)
快閃開倉價：$249
原價：$498
迷你電飯煲
SRC-103
(陳列品)
快閃開倉價：$192
原價：$480
移動浴室寶
HTW-110
(陳列品)
快閃開倉價：$392
原價：$980
全場冷氣半價起：買２部免費送貨 ！
夏天又黎啦！屋企當然唔少得一部又夠凍又夠靜的冷氣，德國寶夏季開倉全場冷氣半價起，凡購買2部或以上即享免費送貨（價值$160），幫您直接送到屋企！
產品眾多未能盡錄，歡迎親臨選購
*以上產品價格只供參考，德國寶保留最終決定權。
*所有產品數量有限，售完即止，恕不另行通知。
*1折特價區產品不含保養，部份產品為陳列品或示範機，購物時請即場驗收，產品成交後恕不退換。
關於德國寶
作為香港電熱水器先驅，始創於1982年的德國寶，多年來憑藉合理價錢、高質創新及安全可靠的產品成功樹立市場口碑，期間不斷推陳出新，除皇牌產品電熱水器外，亦大舉進軍家電市場：從煮食電器、生活電器、嵌入式電器、廚櫃以至保健產品應有盡有、一應俱全，全方位滿足各方顧客的需求。
(特約)