德國寶 夏季快閃開倉 只限7日 全場陳列品及示範機 低至1折起

想用全城至抵嘅價錢掃平貨兼Upgrade全屋電器？機會黎啦飛雲！德國寶位於九龍灣三湘貨運中心的客戶服務及家電維修中心將於2022年6月1至7日舉行夏季快閃開倉！大量示範機及陳列品以低至1折起限量發售，全場一件不留 ！即刻約埋親戚朋友一齊黎掃貨啦！



當中包括蒸又得、焗又得的多功能蒸烤焗爐(SGV-2617)（陳列品）、自家製100%無添加果汁的活力養生機(PRO-M1)（陳列品）、機仔超迷你、去到邊涼到邊的二合一無線涼風寶(EFU-108)（陳列品）、咖啡膠囊、咖啡粉、茶葉一機適用的隨芯咖啡機(CMC-111)（陳列品），以及各款熱水器、冷氣、嵌入式大型電器，無場產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！

多功能蒸烤焗爐

SGV-2617

開倉價$2,608

原價：$6,520

活力養生機

PRO-M1

開倉價$1,360

原價：$3,400

２合1無線涼風寶

EFU-108

開倉價$232

原價：$580

隨芯咖啡機

CMC-111

開倉價$940

原價：$1,880

德國寶三湘九龍灣貨運中心開倉

夏季快閃開倉優惠詳情



日期：2022年6月1日至7日

時間：上午10時 至 下午7時

地址：三湘九龍灣貨運中心地下B室

(九龍灣站A出口步行約10分鐘)

Whatsapp：6165 9918

歡迎使用現金、信用卡（購物滿$1,000方可使用信用卡）或4大消費券支付平台

額外折上折優惠：真係平到你唔信！



凡購買兩件或以上產品折實價滿$1,000，即可額外享全單9折*的折上折優惠，讓您以極優惠價錢，買盡心頭好，滿載而歸！（*3折或3折以下產品不適用）



精選熱賣產品：全部限量發售 ！

嵌入式電焗爐EVT-160 (陳列品)

． 標準嵌入尺式，60公升超大容量

．8大內置烹調功能

．耐用非電抗搪瓷內膽

快閃開倉價：$3,604 | 原價：$9,010

2合1風扇暖風機HTF-520

(陳列品)

．４段涼暖風選擇，一年四季選用

．2,000瓦PTC陶瓷發熱快速製暖

．12小時超長定時設置

快閃開倉價：$632 | 原價：$1,580

多功能浴室乾衣暖風機HTB-148

(陳列品)

．8吋迷你機身，可取代原有浴室抽氣扇

．1400瓦PTC陶瓷發熱，風力柔和

．內置８大功能，負離子淨化空氣

快閃開倉價：$716 | 原價：$1,790



DC摩打無線充電風扇EFF-712

(陳列品)

．鋰離子充電，可無線使用

．12段風力選擇，多種模式選擇

．BLDC摩打，靜音、慳電、耐用

快閃開倉價：$752 | 原價：$1,880

健康鮮磨胚芽米機GRM-450

(陳列品)

．一鍵研磨出胚芽米及營養米糠

．精確選擇碾磨精度，保留營養及口感

．特大5公升米倉及１公升米糠倉

快閃開倉價：$397 | 原價：$3,970

纖營蒸煮盒FSL-101

(陳列品)

．單層雙膽設計，飯餸份量自由配搭

．辦公室自煮快靚正，百變菜式日日新鮮

．4小時特長保溫，隨時品嚐熱騰騰飯菜

快閃開倉價：$350 | 原價：$699



多功能UV消毒盒UVC-100

(陳列品)

快閃開倉價：$199 原價：$498

智能捕蚊器

MTR-100

(陳列品)

快閃開倉價：$249 原價：$498

迷你電飯煲

SRC-103

(陳列品)

快閃開倉價：$192 原價：$480

移動浴室寶

HTW-110

(陳列品)

快閃開倉價：$392 原價：$980

全場冷氣半價起：買２部免費送貨 ！



夏天又黎啦！屋企當然唔少得一部又夠凍又夠靜的冷氣，德國寶夏季開倉全場冷氣半價起，凡購買2部或以上即享免費送貨（價值$160），幫您直接送到屋企！



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*以上產品價格只供參考，德國寶保留最終決定權。

*所有產品數量有限，售完即止，恕不另行通知。

*1折特價區產品不含保養，部份產品為陳列品或示範機，購物時請即場驗收，產品成交後恕不退換。

關於德國寶

作為香港電熱水器先驅，始創於1982年的德國寶，多年來憑藉合理價錢、高質創新及安全可靠的產品成功樹立市場口碑，期間不斷推陳出新，除皇牌產品電熱水器外，亦大舉進軍家電市場：從煮食電器、生活電器、嵌入式電器、廚櫃以至保健產品應有盡有、一應俱全，全方位滿足各方顧客的需求。



(特約)