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【蘋果動向】傳iOS16將增AOD功能   iPhone 14 Pro系列獨有

科技 11:18 2022/05/30

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Gurman透露iOS 16將會在未來支援AOD功能，並指這功能本來是為去年推出iPhone 13系列而準備。（法新社）

「隨顯屏幕」（Always on Display, AOD）一直是Android系統的功能，讓手機即使處於待機狀態也能顯示有限資訊。據《彭博社》記者Mark Gurman爆料，Apple將於全球開發者大會（WWDC）公布最新作業系統iOS 16 ，將會為iPhone 14 Pro系列提供AOD功能。

【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場　5大重點更新包括甚麼？

Gurman透露iOS 16將會在未來支援AOD功能，並指這功能本來是為去年推出iPhone 13系列而準備。該功能將允許iPhone在鎖屏時降低幀率，並可以快速瀏覽訊息。Gurman也指出，AOD功能將是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型獨有。

【WWDC22】Apple全球開發者大會　6月7日凌晨網上直播

此外，去年推出的iPhone 13 Pro系列，是iPhone中第一款配備120Hz ProMotion 顯示屏的機型，該顯示屏僅限於在10Hz和120Hz之間調節刷新率。分析師Ross Young表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max中使用的ProMotion 顯示屏將能夠降至相同的1Hz，可有效消除阻礙蘋果提供AOD功能硬件的限制。

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責任編輯：陳卓賢

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