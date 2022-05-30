▲ 【ETF通】港交所早市升幅擴大至3% 瑞信料ETF通初期收入影響不大、業界人士料僅4家香港ETF合資格

中證監和香港證監會上周五發聯合公告預計可在兩個月準備好把ETF納入互聯互通，香港交易所 （00388） 其後公告ETF通北向、南向資格。港交所今早股價稍跑贏大市，暫升3%至341.8元，瑞信最新分析報告指，ETF通只能為港交所帶來約0.5%額外收入，對港交所維持「中性」評級，目標價352元。

據港交所上周公告，有業內人士分析，初期只有4家香港掛牌ETF必然合資格納入ETF通，包括盈富基金 （02800） 、恒生H股指數ETF （02828） 、南方恆生科技 （03033） 等熱門ETF，但內地已有ETF追蹤相同指數。

圖看ETF通南向、北向資格

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瑞信指，監管機構於2016年已預告將ETF納入互聯互通，並在去年底達成協議，預告需時6個月準備，因此ETF通對市場不是驚喜，而且預料港交所ETF通相關費用、投資組合費用、數據費用只能帶來約0.5%額外收入。

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