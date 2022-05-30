【大行報告】大摩唱好李寧未來15日70%至80%機會上升　李寧股價急彈一成

▲ 【大行報告】大摩唱好李寧未來15日有70%至80%機會上升 李寧股價急彈逾8%

摩根士丹利指，李寧 （02331） 股價於未來15日有70%至80%機會率上升。大摩稱，李寧股價自5月18日以來回吐16%，跑輸同期國指的跌3%，令其短線估值更加吸引，目前李寧今年預測市盈率約25倍，明年約19倍。

受大摩唱好，加上上海逐步恢復正常，李寧股價急彈，午後最新升一成，高見58.25元。

李寧的綫上銷售已回復雙位數增長

大摩稱，李寧股價下跌難以解釋其5月銷售表現，因該行得悉李寧的綫上銷售已回復雙位數增長，綫下銷售壓力亦逐步獲得紓緩，但李寧股價卻跑輸其他體育用品股及零售股，因此該行不認為股價下跌與市場憂慮疫情影響銷情有關。

大摩續指，李寧增長動力仍然強勁，而且屬長線，故該行認為股價於現水平有支持。大摩紓李寧「增持」評級，目標價89元。

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