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【電動車】Tesla導航系統藉天氣數據　精準預測能源消耗量  

科技 12:00 2022/05/30

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最近Tesla導航系統進行更新，能透過計算天氣數據，預測更精準的能源消耗量。（法新社）

電動車製造商Tesla的汽車導航系統，不但可進行路線規劃，更能通過距離、海拔變化等數據，預測電動車的能源消耗量。最近Tesla導航系統進行更新，能透過計算天氣數據，預測更精準的能源消耗量。

【網絡審查】Twitter推出「危機錯誤信息政策」　限制敏感、誤導性信息出現主頁

在系統更新前，Tesla導航系統是通過距離、海拔變化、預測速度、空調使用量等數據，以及所安裝的車輪類型等訊息來預測車輛的能源使用量。通過這一功能，司機能夠在他們前往目的地前，預先知道該行程所需的車輛能源。

當更新了2022.16.0.2版本後，導航系統在預測車輛能源使用量時，更會考慮到風力情況、潛在的側風（crosswinds）、濕度和環境溫度等因素。Tesla表示，這些額外的天氣數據將會帶來更準確的能源消耗預測結果。

【電動車】Tesla Model S車禍三人死亡　疑與自動駕駛系統失靈有關？

由於導航系統將使用額外的天氣訊息，意味電動車必須具有一個活躍的行動網絡（mobile network）連接，以支援更新功能。不過，這對一些舊款電動車如早期的Tesla Model S或是個問題，因為它們並沒有配備4G/LTE數據機。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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