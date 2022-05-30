歐盟未就禁運俄油達共識 管道方案爭中歐支持

歐盟早前宣布新一輪對俄羅斯制裁中包括禁運俄油，引起不少成員國反對，至今仍未獲通過。歐盟成員國近日再次就事件商討，但仍未有共識。有指歐盟打算豁免管道運輸，換取部分中歐國家支持，惟料難在峰會前有成果。

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路透社報稱，歐盟再次於周日（29日）未能就禁運俄羅斯石油達成共識。歐盟官員透露，將在周一（30日）歐盟領袖峰會舉行前，以豁免管道運輸為條件吸引中歐國家支持，取得部分進展。

歐盟早前在新一輪制裁中，納入對俄羅斯石油實施禁運在其中。但匈牙利表明反對，指禁運俄油將對當地經濟造成重大打擊，因為他們難以找到替代品。斯洛伐克及捷克亦曾對禁運俄油表示憂慮。

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歐盟亦有提出妥協方案，提議只禁運油船及車，讓上述3國繼續透過管道接收俄油，直至能夠安排替代品。匈牙利官員周日稱支持歐盟的提議，但要求加大從克羅地亞管理進口的俄油數量，以及幫助當地煉油廠利用布蘭特原油（Brent Crude）取代俄羅斯烏拉爾原油（Urals）。

然而，有歐盟高層外交人員表示，有關提議涉及太多細節需要時間處理，趕在當地時間周一下午的峰會舉行前達成共識，機會只是微乎其微。

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責任編輯：吳漢培