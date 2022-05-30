▲ 【中國經濟】中金：中央在財政、貨幣、房地產需求端的寬鬆力度跟2020年相若 下半年經濟有望明顯回升

內地受疫情影響，經濟大幅下滑，不少機構均調低今年中國GDP增長預測。中金認為，自去年12月以來，穩增長政策頻出，目前總體來看，在財政、貨幣、房地產需求端的政策寬鬆力度已經跟2020年相差不大，相信隨疫情緩解、政策發力，下半年經濟增速有望明顯回升。

流動性的供應較2020年更多

中金指，從流動性的供應上來講，2022年供應的絕對量甚至更多。一方面，今年的基礎貨幣供應更充分，從2021年12月到2022年4月，基礎貨幣的降幅為2600億元，這一降幅要遠遠低於2019年12月到2020年4月的1.3萬億元，部分歸功於央行的利潤上繳。另一方面，存款準備金率的下降也在提高貨幣乘數， 2021年12月至今，央行已經累計降準75bp，釋放資金1.73萬億元，與2020年上半年降準釋放的資金（1.75萬億元）大體相同。

貸款政策利率的加權下調幅度與2020年已經比較接近。2020年1年期LPR下調30點子，5年期LPR下調15點子，加權來看貸款的政策利率下調22至23點子。2022年1年期LPR下調15點子，5年期LPR下調20點子，同時房貸利率的下限進一步下調20點子，加權來看貸款的政策利率下調18至21點子，與2020年的降幅已經比較接近。

房地產五限的放鬆力度已超過2020年

房地產政策方面，中金稱，今年需求端的支持力度可能已經要強於2020年，甚至有繼續加強需求端支持力度的趨勢，各地五限（限貸、限購、限價、限簽、限售）、土地拍賣、人才、稅費放鬆力度已超過2020年疫情期間。不過，今年跟2020年不同的是，彼時監管聚焦在需求端，而供給端監管沒有今年嚴格，目前開發商風險仍未釋放完畢，對風險偏好的提升有不利影響。

中金稱，目前政策力度總體上與2020年相差不大，但目前市場投資者仍在廣泛地擔心穩增長政策的效果，其擔心的原因主要是聚焦在信貸的需求端以及政策的乘數效果。

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