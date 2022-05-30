  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】中金：中央在財政、貨幣、房地產需求端的寬鬆力度跟2020年相若　下半年經濟有望明顯回升

宏觀解讀 10:33 2022/05/30

分享：

分享：

【中國經濟】中金：中央在財政、貨幣、房地產需求端的寬鬆力度跟2020年相若　下半年經濟有望明顯回升

內地受疫情影響，經濟大幅下滑，不少機構均調低今年中國GDP增長預測。中金認為，自去年12月以來，穩增長政策頻出，目前總體來看，在財政、貨幣、房地產需求端的政策寬鬆力度已經跟2020年相差不大，相信隨疫情緩解、政策發力，下半年經濟增速有望明顯回升。

流動性的供應較2020年更多

中金指，從流動性的供應上來講，2022年供應的絕對量甚至更多。一方面，今年的基礎貨幣供應更充分，從2021年12月到2022年4月，基礎貨幣的降幅為2600億元，這一降幅要遠遠低於2019年12月到2020年4月的1.3萬億元，部分歸功於央行的利潤上繳。另一方面，存款準備金率的下降也在提高貨幣乘數， 2021年12月至今，央行已經累計降準75bp，釋放資金1.73萬億元，與2020年上半年降準釋放的資金（1.75萬億元）大體相同。

瑞銀：內地防疫限制政策放鬆速度和力度或不及2020年【下一頁】

貸款政策利率的加權下調幅度與2020年已經比較接近。2020年1年期LPR下調30點子，5年期LPR下調15點子，加權來看貸款的政策利率下調22至23點子。2022年1年期LPR下調15點子，5年期LPR下調20點子，同時房貸利率的下限進一步下調20點子，加權來看貸款的政策利率下調18至21點子，與2020年的降幅已經比較接近。

房地產五限的放鬆力度已超過2020年

房地產政策方面，中金稱，今年需求端的支持力度可能已經要強於2020年，甚至有繼續加強需求端支持力度的趨勢，各地五限（限貸、限購、限價、限簽、限售）、土地拍賣、人才、稅費放鬆力度已超過2020年疫情期間。不過，今年跟2020年不同的是，彼時監管聚焦在需求端，而供給端監管沒有今年嚴格，目前開發商風險仍未釋放完畢，對風險偏好的提升有不利影響。

中金稱，目前政策力度總體上與2020年相差不大，但目前市場投資者仍在廣泛地擔心穩增長政策的效果，其擔心的原因主要是聚焦在信貸的需求端以及政策的乘數效果。

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃    恒指下一站多少？

相關文章：【中國經濟】安盛姚遠：內地料以更快速及更頻密的核酸測試代替大規模封城　料全年GDP增長4.5%

相關文章：【中國經濟】內銀據報收到窗口指導　月度新增貸款需要超過去年同期

相關文章：【中國經濟】巴克萊降中國次季GDP預測4個百分點至按年收縮0.7%　料中央發行1萬億特別人債對抗疫情

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國市場 貨幣政策 內地物業 財政政策 LPR 中國 GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款