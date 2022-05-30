疫情無阻10孩之「父」善心 望助養兒童打破跨代貧窮

▲ Woody透過國際培幼會助養10發展中國家的兒童。（培幼會取得助養孩子父母同意使用相片）

樂善好施的人，不一定要生活富裕、衣食無休，僅投身社會數年的27歲青年陳宇東（Woody），已是10位發展中國家孩子的助養爸爸。縱然過去兩年面對疫情的挑戰，生計大受影響，卻沒有放棄過助養兒童，更立志三年內成立一間兒童青少年及家庭中心，幫助本地基層兒童。

▲ Woody以實際行動關懷有需要的兒童。

自小關注貧乏兒童 「看見」他人需要



Woody出生基層，並沒有豐厚家財，卻是10位發展中國家孩子的助養爸爸。原來Woody自中二起已在教會、社區中心等組織擔任兒童導師，種下關愛貧乏兒童的種子。他更曾接觸不少受害於家庭暴力、父母有酗酒、吸毒等不良嗜好，及父母離異等基層兒童；及後又遠赴如河源、雲南、越南等地作探訪和義教。不論是靠執紙皮幫補家計的小姊姊，或是因初次見到大海而雀躍的小女孩，都深深打動Woody，每一個遇到的人，都讓他學會用心關懷別人，更成為驅動他繼續助人的動力。

▲ Woody年少時已開始到不同地區探訪和義教。

計劃成立本地中心 助貧困孩子向上流



Woody於投身社會工作的第一年，便透過國際培幼會助養一位來自尼日爾的女孩。隨着轉職為斜槓青年，收入增多，更助養多9位兒童，成為10位發展中國家兒童的助養者。Woody計劃於三年內在本港成立一間兒童青少年及家庭中心，中心將結合信仰、科技、藝術、治療與理財等多個元素，望增加貧困孩子向上流動的機會，打破跨代貧窮的循環。Woody的興趣廣泛，為人靈活多變，擅於畫畫、攝影、音樂及編寫應用程式，相信他的才藝能幫助有需要人士。

▲ 透過培幼會的資訊，Woody見證助養的尼日爾女孩漸漸成。

疫情收入大減 無阻助養善心



成為10位助養兒童的之「父」不久，新冠肺炎疫情便在全球爆發，Woody的收入更大受影響，不過並沒有想過放棄助養兒童。「我從沒想過停止助養，生意上有資金周轉，可以賺回來，但數百元對助養兒童來說已經很重要，可以達成很多事。」Woody透過培幼會，得知各助養「子女」的最新家庭狀況、生活環境，「最記得是第一位助養的尼日爾女孩，開始助養時她只是手抱嬰兒，現在已準備上學了。」



助養計劃 改變孩子命運



一個助養決定，不僅為貧困兒童的生活帶來轉機，而彼此更建立了關係，守護着孩子的成長，Woody希望更多人能加入助養行列，幫助受困的孩子改變命運！培幼會的社區發展計劃除了為兒童提供教育，亦會教導家庭耕種、紡織等各種謀生技能，長遠幫助孩子、其家庭及社區，改善整體生活質素，得以脫貧自立。



(特約)