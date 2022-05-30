中國國內和海外對鋁的需求前景

根據彭博行業研究的情景分析，今年中國的鋁產量可能增加1.3%，達到3,970萬噸，低於2021年5.1%的同比增幅，因為冶煉廠的開工率可能受到供暖季限電限產的影響，加上中國要推動實現碳中和目標，新產能的投產可能會推遲。今年中國產量增速放緩可能會支撑鋁價，並提振全球生產商的收入。然而，我們認為人民幣貶值未必能提振鋁產品出口，加上中國的鋁需求或將放緩，鋁市場前景或會面對一些困難。

人民幣貶值或不足以進一步提振鋁產品出口

中國的鋁產品在3月的環比出口增速為41%，而4月為0.4%。由於俄羅斯的供應中斷情况比預期的要溫和，此前表現出色的倫敦金屬交易所（LME）鋁價下跌速度快於上海期貨交易所（SHFE）鋁價，使得出口利潤正在收窄。我們認為人民幣貶值或不足以進一步提振5月鋁產品出口的環比增速。由於出口利潤收窄，中國6月鋁製品的出口可能不會出現環比增長。

人民幣貶值可能會使中國的出口價格下降，但由於市場預計在新冠疫情得到控制後，中國的下游需求將回升，因此海外價格仍低於國內價格。今年前四個月，中國及鋁製品出口量較上年同比大增，主要原因是海外需求上升，以及LME價格高於SHFE價格提振了出口利潤。由於電力成本上漲和俄羅斯供應中斷，西方原鋁供應緊張，導致一些用戶尋求鋁的半成品作為替代。

2月俄羅斯入侵烏克蘭時，LME鋁價的上漲速度超過了SHFE鋁價，因為投資者擔心，如果俄羅斯出口受到抑制，而其他國家無法在短期內彌補短缺，那麽西方的供應缺口將會擴大。與此同時，由於美國和歐洲的北約成員國禁止俄羅斯銀行使用SWIFT支付系統，俄羅斯可能會增加對中國的出口，後者是全球最大鋁消費國。自4月21日以來，LME鋁價下跌了14%，大於SHFE鋁價6%的跌幅，因為俄羅斯導致的供應中斷問題並沒有預期的那麽嚴重，打擊了此前表現跑贏的海外鋁價。

中國的鋁需求或將放緩

而在中國國內，彭博行業研究的情景分析顯示，中國今年的鋁需求可能將增長1%至4,060萬噸，增速較2021年的5.1%放緩。我們認為，對汽車中使用的鋁合金以及建築施工中使用的輕型鋁制框架等高端產品的需求將上升，而對低端產品的消費量則將下降。中國的新基建計劃提出了在特高壓電網和高鐵等領域的投資，有助於帶動中國的鋁行業製造出更多高附加值產品。

在國內消費增長的影響下，中國的鋁需求可能將從建築行業轉向交通運輸和包裝領域。根據我們的情景分析，2025年，建築在國內鋁需求中的佔比或為28%，低於2020年32%的佔比。我們認為，由於鋁在電動汽車、城市公共設施與家具領域的應用範圍不斷擴大，2025年交通運輸和包裝領域的需求佔比可能將從2020年的22%和11%分別升至27%和13%。根據國際鋁業協會的數據，到2030年，中國汽車行業的鋁消費量或為910萬噸，而這意味著從2018年起的年均增長率為8.9%。由於政府不斷增加基建支出，建築一直是中國最大的鋁消費終端。儘管增速放緩，但中國的鋁需求仍在增長；這或可對鋁價以及全球生產商的收益提供支持。