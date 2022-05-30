  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國國內和海外對鋁的需求前景

宏觀解讀 09:47 2022/05/30

分享：

分享：

根據彭博行業研究的情景分析，今年中國的鋁產量可能增加1.3%，達到3,970萬噸，低於2021年5.1%的同比增幅，因為冶煉廠的開工率可能受到供暖季限電限產的影響，加上中國要推動實現碳中和目標，新產能的投產可能會推遲。今年中國產量增速放緩可能會支撑鋁價，並提振全球生產商的收入。然而，我們認為人民幣貶值未必能提振鋁產品出口，加上中國的鋁需求或將放緩，鋁市場前景或會面對一些困難。

人民幣貶值或不足以進一步提振鋁產品出口

中國的鋁產品在3月的環比出口增速為41%，而4月為0.4%。由於俄羅斯的供應中斷情况比預期的要溫和，此前表現出色的倫敦金屬交易所（LME）鋁價下跌速度快於上海期貨交易所（SHFE）鋁價，使得出口利潤正在收窄。我們認為人民幣貶值或不足以進一步提振5月鋁產品出口的環比增速。由於出口利潤收窄，中國6月鋁製品的出口可能不會出現環比增長。

人民幣貶值可能會使中國的出口價格下降，但由於市場預計在新冠疫情得到控制後，中國的下游需求將回升，因此海外價格仍低於國內價格。今年前四個月，中國及鋁製品出口量較上年同比大增，主要原因是海外需求上升，以及LME價格高於SHFE價格提振了出口利潤。由於電力成本上漲和俄羅斯供應中斷，西方原鋁供應緊張，導致一些用戶尋求鋁的半成品作為替代。

2月俄羅斯入侵烏克蘭時，LME鋁價的上漲速度超過了SHFE鋁價，因為投資者擔心，如果俄羅斯出口受到抑制，而其他國家無法在短期內彌補短缺，那麽西方的供應缺口將會擴大。與此同時，由於美國和歐洲的北約成員國禁止俄羅斯銀行使用SWIFT支付系統，俄羅斯可能會增加對中國的出口，後者是全球最大鋁消費國。自4月21日以來，LME鋁價下跌了14%，大於SHFE鋁價6%的跌幅，因為俄羅斯導致的供應中斷問題並沒有預期的那麽嚴重，打擊了此前表現跑贏的海外鋁價。

中國的鋁需求或將放緩

而在中國國內，彭博行業研究的情景分析顯示，中國今年的鋁需求可能將增長1%至4,060萬噸，增速較2021年的5.1%放緩。我們認為，對汽車中使用的鋁合金以及建築施工中使用的輕型鋁制框架等高端產品的需求將上升，而對低端產品的消費量則將下降。中國的新基建計劃提出了在特高壓電網和高鐵等領域的投資，有助於帶動中國的鋁行業製造出更多高附加值產品。

在國內消費增長的影響下，中國的鋁需求可能將從建築行業轉向交通運輸和包裝領域。根據我們的情景分析，2025年，建築在國內鋁需求中的佔比或為28%，低於2020年32%的佔比。我們認為，由於鋁在電動汽車、城市公共設施與家具領域的應用範圍不斷擴大，2025年交通運輸和包裝領域的需求佔比可能將從2020年的22%和11%分別升至27%和13%。根據國際鋁業協會的數據，到2030年，中國汽車行業的鋁消費量或為910萬噸，而這意味著從2018年起的年均增長率為8.9%。由於政府不斷增加基建支出，建築一直是中國最大的鋁消費終端。儘管增速放緩，但中國的鋁需求仍在增長；這或可對鋁價以及全球生產商的收益提供支持。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

最新專欄文章 更多

彭博觀點 - 五大方向看中國疫情防控與國家經濟支持政策成效
2022/04/28
五大方向看中國疫情防控與國家經濟支持政策成效
彭博觀點 - 港元兌美元匯率有望在避險環境下跑贏大多的亞洲貨幣
2022/03/28
港元兌美元匯率有望在避險環境下跑贏大多的亞洲貨幣
彭博觀點 - 俄烏戰火蔓延全球經濟的三大可能局面
2022/03/01
俄烏戰火蔓延全球經濟的三大可能局面
彭博觀點 - 香港住宅銷售走軟　納米公寓新盤難尋買家
2022/01/28
香港住宅銷售走軟　納米公寓新盤難尋買家
彭博觀點 - 2022 年中國信用展望：地方政府融資平台、資管公司及不良債券
2021/12/28
2022 年中國信用展望：地方政府融資平台、資管公司及不良債券
商品 中國

上一篇文章

【抖音TikTok】抖音6月1日起將對本地生活商家抽佣　平均費率3%

下一篇文章

兗煤澳大利亞︰收到潛在交易有關意向、兗礦能源考慮增持　復牌跌6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款