▲ 【電動車】電池金屬牛市結束？ 高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌

高盛表示，未來兩年鈷、鋰和鎳三種主要電池金屬的價格預計將會下跌，是因投資者資金大量湧入電動汽車長期需求題材相關的供應投資，將大宗商品當成更長遠的股票交易，導致定價錯誤，認為當下電池金屬的牛市結束了。

高盛分析師Nicholas Snowdon和Aditi Rai等人發表報告，表示「投資者充分意識到電池金屬將在今時全球經濟中發揮重要作用，需求呈幾何級成長，但投資者資金大量湧入電動汽車長期需求題材相關的供應投資，實質上將現貨驅動的大宗商品當成了更長遠的股票交易」。他們指出，這種基本面的定價錯誤，反過來導致供應過高，遠遠超過需求趨勢，故此認為當下電池金屬的牛市結束了。

高盛預計鋰價將出現「大幅回調」，今年平均價格料低於每噸54,000美元，較逾60,000美元的現貨價格下跌，到2023年將進一步跌至略高於16,000美元。

該行又料明年鈷價可能從目前約平均每噸80,000美元明年跌至59,500美元。至於預計鎳價年內可能上漲近20%至每噸36,500美元，之後在「基本面壓力」下將再度走低。不過，這些金屬價格可能2024年後再次飆升。



高盛又指，當前供應過剩的階段最終將在這十年的後半段為電池金屬超級周期打下基礎。

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編輯：姚卓然



