【港股市況】恒生指數早段升逾200點　美團升逾4%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股期指結算日高開逾200點，挑戰二萬一。恒生指數開報20933點，升236點。恒生科技指數升1.7%，報4257點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；創科 （00669） 升半成。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09：53】恒指最新升約238點，報20935點；科指升1.9%，報4265點。ATMXJ中，以美團 （03690） 表現最好，升逾4%高見172元。

【09：50】啤酒股造好，青啤 （00168） 早段升7%，潤啤 （00291） 升半成；百威亞太 （01876） 升逾2%

【09：41】中海油 （00883） 股價再升3%，破頂高見12.4元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升1%。

【09：35】李寧 （02331） 升7%，高見56.5元；安踏 （02020） 升3%；特步 （01368） 升半成。

【09：32】美團 （03690） 、京東 （09618） 開市後升逾3%，騰訊 （00700） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升0.7%。

【09：26】東瀛遊 （06882） 續升3%。日本6月10日起優先開放香港旅行團入境，東瀛遊率先宣布前往日本的旅行團最快6月11日可出發。

【日本旅遊】東瀛遊推日本7天團盛惠28989元 禤國全：最大成本是工作人員回港隔離費用

【09：26】星島 （01105） 高開近15%，開報0.5元。

【09：23】榮豐億 （03683） 復牌，股價高開近36%，開報0.178元。榮豐億公布，對於呈請人申索有關可換股債券的尚欠債項合共5123萬美元，公司仍在就還款與呈請人磋商，以期就新的還款條款達成共識。

【09：21】恒生指數開報20933點，升236點。恒生科技指數升1.7%，報4257點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；創科 （00669） 升半成。

【09：13】恒指期結，開報20887點，升133點或0.6%。

【09：00】恒指黑期升約308點，報21010點；道指期貨升48點，報33261點。

【08：52】【內房危機】花樣年接獲清盤呈請、將極力反對 股份續停牌

【08：32】【電動車】蔚來：上海訂單情況一直良好 5月新增訂單量大幅增長

【08：09】綠地香港購回部分今年到期的1.5億美元債券 相當初始本金額約12%

【07：52】【本地傳媒】星島股權變動 郭曉亭入主近16個月後沽貨、蔡加讚接貨兼出任聯席主席

【07：46】兗煤澳大利亞︰收到潛在交易有關意向、兗礦能源考慮增持 今復牌

【07：45】港股ADR收報20791點，升93點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.89元，較港收市價高0.94元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報344.29元，較港收市價高2.49元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.65元，較港收市價高0.65元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩