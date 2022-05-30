【港股市況】恒生指數升400點重上二萬一　美團升半成、李寧升近9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股期指結算日高開逾200點，挑戰二萬一。恒生指數開報20933點，升236點。恒生科技指數升1.7%，報4257點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；創科 （00669） 升半成。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【11：24】榮豐億 （03683） 最新升2.2倍，高見0.43元，成交5093.7萬元。

【11：23】嗶哩嗶哩 （09626） 升8%，高見171.8元；快手 （01024） 升4%，高見71.75元。

【11：18】【恒大3333】許家印胞兄許家欽公司遭列失信被執行人 已被執行671萬人幣

【11：12】【ETF通】港交所早市升幅擴大至3% 瑞信料ETF通初期收入影響不大、業界人士料僅4家香港ETF合資格

【11：10】【大行報告】大摩唱好李寧未來15日有70%至80%機會上升 李寧股價急彈逾8%

【11：01】新華製藥 （00719） 逆市跌一成，低見6.26元。

【11：00】舜宇 （02382） 升逾6%，另一手機孖寶瑞聲 （02018） 則升2%。

【10：54】榮豐億 （03683） 最新飈升1.5倍，高見0.33元，成交3794.5萬元。

【10：53】友邦 （01299） 升近2%，高見81.25元。

【友邦1299】友邦中國獲批於河南省籌建分公司 李源祥：集團在策略執行方面繼續取得强勁進展

【10：50】【中概股】愛奇藝擬來港上市 暫未有時間表

【10：47】煤炭股逆市下跌，中煤 （01898） 、兗礦能源 （01171） 跌2%；神華 （01088） 跌逾1%。

【10：40】【中國經濟】中金：中央在財政、貨幣、房地產需求端的寬鬆力度跟2020年相若 下半年經濟有望明顯回升

【10：37】美團 （03690） 升幅進一步擴大至逾6%，高見174.8元。

【10：26】李寧 （02331） 最新升近9%，高見57.4元。

【10：21】港交所 （00388） 升4%，高見344.4元。

【10：20】港股升幅擴大至400點，美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：17】大市最新升逾300點，重上二萬一，報21025點，升327點；科指升2.3%，報4282點。

【10：16】太平洋航運 （02343） 今早破頂高見4.39元，最新回吐逾3%，低見4.14元。

【10：12】車股普遍逆市向下，吉利 （00175） 跌逾1%；比亞迪 （01211） 升0.7%；長汽 （02333） 跌0.8%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：05】榮豐億 （03683） 升幅擴大至逾9成，高見0.27元，成交1.07億元。

【09：53】恒指最新升約238點，報20935點；科指升1.9%，報4265點。ATMXJ中，以美團 （03690） 表現最好，升逾4%高見172元。

【09：50】啤酒股造好，青啤 （00168） 早段升7%，潤啤 （00291） 升半成；百威亞太 （01876） 升逾2%

【09：41】中海油 （00883） 股價再升3%，破頂高見12.4元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升1%。

【09：35】李寧 （02331） 升7%，高見56.5元；安踏 （02020） 升3%；特步 （01368） 升半成。

【09：32】美團 （03690） 、京東 （09618） 開市後升逾3%，騰訊 （00700） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升0.7%。

【09：26】東瀛遊 （06882） 續升3%。日本6月10日起優先開放香港旅行團入境，東瀛遊率先宣布前往日本的旅行團最快6月11日可出發。

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【09：26】星島 （01105） 高開近15%，開報0.5元。

【09：23】榮豐億 （03683） 復牌，股價高開近36%，開報0.178元。榮豐億公布，對於呈請人申索有關可換股債券的尚欠債項合共5123萬美元，公司仍在就還款與呈請人磋商，以期就新的還款條款達成共識。

【09：21】恒生指數開報20933點，升236點。恒生科技指數升1.7%，報4257點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；創科 （00669） 升半成。

【09：13】恒指期結，開報20887點，升133點或0.6%。

【09：00】恒指黑期升約308點，報21010點；道指期貨升48點，報33261點。

【08：52】【內房危機】花樣年接獲清盤呈請、將極力反對 股份續停牌

【08：32】【電動車】蔚來：上海訂單情況一直良好 5月新增訂單量大幅增長

【08：09】綠地香港購回部分今年到期的1.5億美元債券 相當初始本金額約12%

【07：52】【本地傳媒】星島股權變動 郭曉亭入主近16個月後沽貨、蔡加讚接貨兼出任聯席主席

【07：46】兗煤澳大利亞︰收到潛在交易有關意向、兗礦能源考慮增持 今復牌

【07：45】港股ADR收報20791點，升93點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.89元，較港收市價高0.94元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報344.29元，較港收市價高2.49元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.65元，較港收市價高0.65元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

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責任編輯︰梁浩碩