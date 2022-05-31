【恒指夜期】夜期收市跌80點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）

港股重上21000關，不過，北水轉沽貨，整體走資15億元，是連續吸資15日個交易日後首次轉淨沽貨，反映短綫獲利壓力，以騰訊（00700）淨沽出5.3億元居首，值得留意的是，北水臨近月底頻沽騰訊，10個交易日淨沽出9.5億元，騰訊股價仍升2.4%至350元，成交僅78億元。李寧（02331）及快手（01024）仍錄得吸資。

美股休市，6月夜期窄幅上落，收市跌80點，收報20912點，滙豐倫敦收市折算報52.5港元，較港收市價52.4元高0.2%。。

北水數據：

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美股上周五造好，上海推復常方案共50條政策出爐，港股期指結算日高開236點，其後升幅擴大，升逾400點，恒生指數收報21123點，升426點，成交1288億元，收企二萬一。恒生科技指數升3.9%，報4352點。李寧 （02331） 升11%；海底撈 （06862） 升逾9%；潤啤 （00291） 升逾8%；美團 （03690） 升逾6%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【上海疫情】上海推復常方案共50條政策出爐 6月起廢除復工「白名單」

即市走勢︰

【03：00】6月夜期窄幅上落，收市跌80點，收報20912點

【17：57】6月夜期升70點

【16：10】恒生指數收報21123點，升426點，成交1288億元，收企二萬一。恒生科技指數升3.9%，報4352點。李寧 （02331） 升11%；海底撈 （06862） 升逾9%；潤啤 （00291） 升逾8%；美團 （03690） 升逾6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

【16：01】【異動股】內房股景瑞一度大跌77% 早前被剔出MSCI中國小型指數

【16：00】恒生指數U盤前升417點，報21114點。

【15：43】恒指收市前升約414點，報21111點；科指升3.7%，報4341點。

【15：25】阿里巴巴 （09988） 尾市升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾6%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升逾5%。

【15：21】【大行報告】高盛看淡電動車電池原材料價格前景、削贛鋒鋰業目標價 H股剔出「確信買入」名單

【15：03】李寧 （02331） 升近12%，高見58.95元；安踏 （02020） 升逾半成，高見86.55元；特步 （01368） 升逾7%。

【14：50】【盈警盈喜】華大科技發盈喜、料上半年純利增1.26至1.66倍 股價午後漲17%

【14：48】【京東618購物節】京東公布618預售首周戰報 小米、聯想預售額已破億

【14：44】李寧 （02331） 愈升愈有，最新升11%，高見58.5元。

【14：43】51信用卡 （02051） 上周五急升後，股價今日回吐逆市跌17%，低見0.295元。

【14：27】電力股個別發展，中國電力 （02380） 跌1%；潤電 （00836） 跌0.7%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【14：15】煜盛文化 （01859） 午後升近四成，高見0.54元，成交609.6萬元。

【14：08】港股最新升近400點，報21091點，升393點；科指升3.2%，報4321點。

【13：31】【核酸檢測】中國同輻挫6% 子公司涉核酸檢測過程違法犯罪、遭立案調查

【13：22】景瑞 （01862） 午後曾瀉逾七成，破底低見0.32元，最新報0.65元，跌逾五成，成交1078萬元。

【13：17】【美團3690】深圳市將透過美團發放數字人民幣紅包 合共發放3000萬人幣

【13：07】美團 （03690） 午後升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升半成。

【13：04】李寧 （02331） 午後升一成，高見58元。

【13：01】港股午後初段升約400點，報21100點，升403點；科指升3.3%，報4325點。

【12：53】【安踏2020】安踏海報疑似打色情擦邊球、網民稱「非要這樣展示鞋底」 股價未受事件影響照升逾4%

【12：50】【人事變動】天星銀行署理CEO據報請辭、半年兩換帥 虛擬銀行罕有傳出裁員

【12：35】【新股IPO】友和集團2347孖展暫錄2331萬 已獲足額認購（不斷更新）

【12：28】【新股IPO】自動售賣機公司友寶在線申請主板上市 擬集資39億、螞蟻持股近17%

【12：13】【ETF通】中金：ETF通短期直接影響未必很大、中長期可豐富產品種類 強化香港作為離岸人民幣理財中心地位

【12：00】恒生指數半日升387點，報21084點，重上二萬一，成交734.6億元。恒生科技指數升3.1%，報4317點。美團 （03690） 升逾7%；內地消費股造好，李寧 （02331） 升9%，海底撈 （06862） 升近8%，潤啤 （00291） 升逾7%。

【11：43】榮豐亞洲 （08526） 挫六成，破底低見0.305元，成交1003.8萬元。

【11：38】港股中午收市前升約385點，報21083點；科指升近3%，報4311點。

【11：33】上證半日升0.3%；深證升0.7%；創業板指升近1%。

【11：24】榮豐億 （03683） 最新升2.2倍，高見0.43元，成交5093.7萬元。

【11：23】嗶哩嗶哩 （09626） 升8%，高見171.8元；快手 （01024） 升4%，高見71.75元。

【11：18】【恒大3333】許家印胞兄許家欽公司遭列失信被執行人 已被執行671萬人幣

【11：12】【ETF通】港交所早市升幅擴大至3% 瑞信料ETF通初期收入影響不大、業界人士料僅4家香港ETF合資格

【11：10】【大行報告】大摩唱好李寧未來15日有70%至80%機會上升 李寧股價急彈逾8%

【11：01】新華製藥 （00719） 逆市跌一成，低見6.26元。

【11：00】舜宇 （02382） 升逾6%，另一手機孖寶瑞聲 （02018） 則升2%。

【10：54】榮豐億 （03683） 最新飈升1.5倍，高見0.33元，成交3794.5萬元。

【10：53】友邦 （01299） 升近2%，高見81.25元。

【友邦1299】友邦中國獲批於河南省籌建分公司 李源祥：集團在策略執行方面繼續取得强勁進展

【10：50】【中概股】愛奇藝擬來港上市 暫未有時間表

【10：47】煤炭股逆市下跌，中煤 （01898） 、兗礦能源 （01171） 跌2%；神華 （01088） 跌逾1%。

【10：40】【中國經濟】中金：中央在財政、貨幣、房地產需求端的寬鬆力度跟2020年相若 下半年經濟有望明顯回升

【10：37】美團 （03690） 升幅進一步擴大至逾6%，高見174.8元。

【10：26】李寧 （02331） 最新升近9%，高見57.4元。

【10：21】港交所 （00388） 升4%，高見344.4元。

【10：20】港股升幅擴大至400點，美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：17】大市最新升逾300點，重上二萬一，報21025點，升327點；科指升2.3%，報4282點。

【10：16】太平洋航運 （02343） 今早破頂高見4.39元，最新回吐逾3%，低見4.14元。

【10：12】車股普遍逆市向下，吉利 （00175） 跌逾1%；比亞迪 （01211） 升0.7%；長汽 （02333） 跌0.8%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：05】榮豐億 （03683） 升幅擴大至逾9成，高見0.27元，成交1.07億元。

【09：53】恒指最新升約238點，報20935點；科指升1.9%，報4265點。ATMXJ中，以美團 （03690） 表現最好，升逾4%高見172元。

【09：50】啤酒股造好，青啤 （00168） 早段升7%，潤啤 （00291） 升半成；百威亞太 （01876） 升逾2%

【09：41】中海油 （00883） 股價再升3%，破頂高見12.4元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升1%。

【09：35】李寧 （02331） 升7%，高見56.5元；安踏 （02020） 升3%；特步 （01368） 升半成。

【09：32】美團 （03690） 、京東 （09618） 開市後升逾3%，騰訊 （00700） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升0.7%。

【09：26】東瀛遊 （06882） 續升3%。日本6月10日起優先開放香港旅行團入境，東瀛遊率先宣布前往日本的旅行團最快6月11日可出發。

【日本旅遊】東瀛遊推日本7天團盛惠28989元 禤國全：最大成本是工作人員回港隔離費用

【09：26】星島 （01105） 高開近15%，開報0.5元。

【09：23】榮豐億 （03683） 復牌，股價高開近36%，開報0.178元。榮豐億公布，對於呈請人申索有關可換股債券的尚欠債項合共5123萬美元，公司仍在就還款與呈請人磋商，以期就新的還款條款達成共識。

【09：21】恒生指數開報20933點，升236點。恒生科技指數升1.7%，報4257點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；創科 （00669） 升半成。

【09：13】恒指期結，開報20887點，升133點或0.6%。

【09：00】恒指黑期升約308點，報21010點；道指期貨升48點，報33261點。

【08：52】【內房危機】花樣年接獲清盤呈請、將極力反對 股份續停牌

【08：32】【電動車】蔚來：上海訂單情況一直良好 5月新增訂單量大幅增長

【08：09】綠地香港購回部分今年到期的1.5億美元債券 相當初始本金額約12%

【07：52】【本地傳媒】星島股權變動 郭曉亭入主近16個月後沽貨、蔡加讚接貨兼出任聯席主席

【07：46】兗煤澳大利亞︰收到潛在交易有關意向、兗礦能源考慮增持 今復牌

【07：45】港股ADR收報20791點，升93點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報52.89元，較港收市價高0.94元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報344.29元，較港收市價高2.49元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.65元，較港收市價高0.65元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹數據溫和上升，投資者憧憬通脹或受控，儲局急加息步伐有望稍緩，道指上周五升575點，報33212點，納指升390點或3.33%，報12131點，標指升100點，報4158點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩