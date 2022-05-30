  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code）

股市 11:21 2022/05/30

分享：

分享：

恒指上周五高開529點，最多升過 663點，收市升 581點，報 20697點。 全周累計微跌19點。上海公布一系列刺激經濟方案，6月1日起全面有序「復工復產」，涉及八方面50條政策，包括為企業提供「減費退稅」，加快重大產業項目投資落地，支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，促進消費。恒指下一站望多少？有咩行業或股份會受惠？應留意上海相關股份，還是消費相關股？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

Time code

00：20 - 港股今日焦點速覽
01：13 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：13 - 亞太股市早段市況速報
02：50 - 4月PCE數據見增長  市場憧憬通脹見頂？
03：40 - 料油價按月升幅收窄   經濟放緩仍持續
05：55 - 聯儲局未有條件放慢加息步伐   博美股反彈最盡見0.618黃金比率
08：35 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：27 - 港股期結日料再波動   如升穿5月裂口或可見21000點以上
11：15 - 大市需時重建投資信心    RSI現底背馳有回穩訊號
12：55 - 大市不宜看得太淡   短線反覆有機會升越50天線
13：55 - 上海復工復產  短炒利好供應鏈受惠股
15：17 - 汽車、手機設備股已偷步炒上   促進消費有利電商平台股
16：40 - 阿里巴巴 （09988） 反彈一成多   業績理想、憧憬監管放寬仍有空間可追
17：57 - 6月再放寬航班熔斷機制    炒旅遊業復甦國泰 （00293） 為首選
20：57 - 日本放寬旅遊團入境限制  東瀛遊 （06882） 急升仍可追？
23：42 - 港股開市初段市況速報 
30：50 - 港股開市早段市況速報 
31：19 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 89元買入   仲有幾多水位？
35：17 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 走勢點睇？   205元及227元有貨可坐一會？
37：52 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價錢可入？  
39：55 - 觀眾問股：聯想 （00992） 可買入嗎？  上望位？止蝕位？
41：09 - 觀眾問股：上海放寬措施車股可睇高一線  吉利 （00175） 下站睇幾多？
43：22 - 觀眾問股：東航 （00670） 會唔會受惠上海放寬措施？   南航 （01055） 又點睇？
44：58 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 4.2有貨  換主席點睇？
49：11 - 港股開市早段市況速報 
51：22 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 冇貨現價可入？
53：41 - 觀眾問股：神華 （01088） 走勢不斷向上  可見30元？
55：35 - 觀眾問股：上海解封可追李寧 （02331）
56：50 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→財經台

欄名 : 開市追揸沽

相關文章

滙豐（00005）股價大升近4%　銀行股有景應否追入？
2022/05/25
滙豐（00005）股價大升近4%　銀行股有景應否追入？
中移動（00941）股價早段逆市升近4%　今日除淨下月15日派息
2022/05/25
中移動（00941）股價早段逆市升近4%　今日除淨下月15日派息
航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂　速睇航運股買賣策略
2022/05/25
航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂　速睇航運股買賣策略
美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
2022/05/25
美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
Mirror演唱會加開特別場兼行實名制　電訊盈科（00008）股價再破頂
2022/05/25
Mirror演唱會加開特別場兼行實名制　電訊盈科（00008）股價再破頂

你可能感興趣

滙豐（00005）股價大升近4%　銀行股有景應否追入？
10:20 2022/05/25
滙豐（00005）股價大升近4%　銀行股有景應否追入？
中移動（00941）股價早段逆市升近4%　今日除淨下月15日派息
11:04 2022/05/25
中移動（00941）股價早段逆市升近4%　今日除淨下月15日派息
航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂　速睇航運股買賣策略
11:46 2022/05/25
航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂　速睇航運股買賣策略

最新專欄文章 更多

【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code）
2022/05/23
【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code）
【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）
2022/05/16
【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
2022/04/25
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code）
2022/04/11
【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code）
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
2022/04/04
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
網購平台 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 受惠股 台股 見頂 ADR 經濟 股票 黃金

上一篇文章

【美股焦點】Coinbase上市一年累跌八成　期間四高層合共減持套現12億美元

下一篇文章

【恒大3333】許家印胞兄許家欽公司遭列失信被執行人　已被執行671萬人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款