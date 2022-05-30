【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code）

恒指上周五高開529點，最多升過 663點，收市升 581點，報 20697點。 全周累計微跌19點。上海公布一系列刺激經濟方案，6月1日起全面有序「復工復產」，涉及八方面50條政策，包括為企業提供「減費退稅」，加快重大產業項目投資落地，支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，促進消費。恒指下一站望多少？有咩行業或股份會受惠？應留意上海相關股份，還是消費相關股？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

Time code

00：20 - 港股今日焦點速覽

01：13 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：13 - 亞太股市早段市況速報

02：50 - 4月PCE數據見增長 市場憧憬通脹見頂？

03：40 - 料油價按月升幅收窄 經濟放緩仍持續

05：55 - 聯儲局未有條件放慢加息步伐 博美股反彈最盡見0.618黃金比率

08：35 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：27 - 港股期結日料再波動 如升穿5月裂口或可見21000點以上

11：15 - 大市需時重建投資信心 RSI現底背馳有回穩訊號

12：55 - 大市不宜看得太淡 短線反覆有機會升越50天線

13：55 - 上海復工復產 短炒利好供應鏈受惠股

15：17 - 汽車、手機設備股已偷步炒上 促進消費有利電商平台股

16：40 - 阿里巴巴 （09988） 反彈一成多 業績理想、憧憬監管放寬仍有空間可追

17：57 - 6月再放寬航班熔斷機制 炒旅遊業復甦國泰 （00293） 為首選

20：57 - 日本放寬旅遊團入境限制 東瀛遊 （06882） 急升仍可追？

23：42 - 港股開市初段市況速報

30：50 - 港股開市早段市況速報

31：19 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 89元買入 仲有幾多水位？

35：17 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 走勢點睇？ 205元及227元有貨可坐一會？

37：52 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價錢可入？

39：55 - 觀眾問股：聯想 （00992） 可買入嗎？ 上望位？止蝕位？

41：09 - 觀眾問股：上海放寬措施車股可睇高一線 吉利 （00175） 下站睇幾多？

43：22 - 觀眾問股：東航 （00670） 會唔會受惠上海放寬措施？ 南航 （01055） 又點睇？

44：58 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 4.2有貨 換主席點睇？

49：11 - 港股開市早段市況速報

51：22 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 冇貨現價可入？

53：41 - 觀眾問股：神華 （01088） 走勢不斷向上 可見30元？

55：35 - 觀眾問股：上海解封可追李寧 （02331） ？

56：50 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→財經台