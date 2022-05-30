【股權變動】星島開市彈高15%　郭曉亭入主近16個月後沽貨、蔡加讚接貨兼出任聯席主席

▲ 【本地傳媒】星島股權變動 郭曉亭入主近16個月後沽貨、蔡加讚接貨兼出任聯席主席

本地媒體星島 （01105） 出現股權變動。內房佳兆業 （01638） 主席郭英成女兒郭曉亭入主星島近16個月後沽貨，由「玩具大王」蔡志明之子、全國政協委員蔡加讚接貨1.25億股普通股，相當已發行股本的約14.2%，並由今日起成為集團主要股東、集團聯席主席及執行董事。

星島今日開市大彈15%，報0.5元，創兩個月高。

至於內房佳兆業 （01638） 主席郭英成女兒郭曉亭由原來持股2.5億股股，即相當於已發行股本的約28.39%，在交易完成後，降至約14.2%，惟公告未有交代股權交易價格。

蔡加讚現為星島獨立非執行董事，上述變動生效後，意味他將直接一同掌舵星島。而他將有權收取每月1港元的董事酬金。蔡加讚現任旭日國際集團副主席及譽一鐘錶集團主席，去年年中已擔任星島獨立非執行董事。

目前星島市值3.8億元，旗下報章包括《星島日報》、《頭條日報》、《英文虎報》，並經營雜誌《東周刊》等，集團單一大股東現為內房佳兆業 （01638） 主席郭英成女兒郭曉亭，持股近29%。

另外，范駿華獲委任為獨立非執行董事。他現時為莊士中國 （00298） 、文化傳信 （00343） 、南旋控股 （01982） 及恆宇集團控股有限公司 （02448） 之獨立非執行董事。

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編輯：姚卓然