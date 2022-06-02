  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (四) 11:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星島變動】蔡加讚申報斥1.25億接貨星島每股溢價1.27倍　股價逆市升逾四成　佳兆業太子女郭曉亭沽貨賬面蝕6250萬

股市 10:27 2022/06/02

分享：

分享：

【星島變動】蔡加讚申報斥1.25億接貨星島、每股溢價1.27倍　佳兆業太子女郭曉亭沽貨賬面蝕6250萬

本地媒體星島 （01105） 出現股權變動。內房佳兆業 （01638） 主席郭英成女兒郭曉亭入主星島近16個月後沽貨，由「玩具大王」蔡志明之子、全國政協委員蔡加讚接貨1.25億股普通股，相當已發行股本的約14.2%，並由周一（5月30日）起成為集團主要股東、集團聯席主席及執行董事。星島股價今早逆市升最多近48%，高見0.65元，成交320萬元。

聯交所周三（6月1日）披露，蔡加讚以每股1元接貨星島1.25億股，較周三收市價0.44元溢價1.27倍。星島周一盤中曾升26.4%最高見0.55元，最後收升9.2%，報0.475元，創兩個月高，其後兩日連續回落，星島周三跌4.35%，報0.44元。

郭曉亭沽1.25億股星島 料賬面蝕6250萬

值得留意是，郭曉亭前年以每股1.5元向時任星島主席何柱國購入2.46億股，意味今次沽貨行動，郭曉亭賬面蝕6,250萬元，以今日收市價計，郭曉亭手上餘下的股份至今虧損約71%，賬面蝕約1.28億元。

沽貨後，郭曉亭由原來持股2.5億股股，即相當於已發行股本的約28.39%，在交易完成後，降至約14.2%。

蔡加讚有權收取每月1港元的董事酬金

蔡加讚現為星島獨立非執行董事，上述變動生效後，意味他將直接一同掌舵星島。而他將有權收取每月1港元的董事酬金。蔡加讚現任旭日國際集團副主席及譽一鐘錶集團主席，去年年中已擔任星島獨立非執行董事。

目前星島市值3.87億元，旗下報章包括《星島日報》、《頭條日報》、《英文虎報》，並經營雜誌《東周刊》等，郭曉亭仍為星島主要股東。

另外，范駿華獲委任為獨立非執行董事。他現時為莊士中國 （00298） 、文化傳信 （00343） 、南旋控股 （01982） 及恆宇集團控股有限公司 （02448） 之獨立非執行董事。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【盈警】星島盈警預告去年虧損擴大至約1.4億元　佳兆業去年初入主

【內房危機】佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式　出售星島及佳兆業美好可換股債券是潛在選項

【人事變動】關慧玲辭任東周刊社長　委任蔡晋為星島、頭條日報社長

編輯：姚卓然

港股 星島（01105） 股權變動 郭英成 蔡加讚

上一篇文章

【TSLA】馬斯克要求所有員工回辦公室工作、每周至少40小時　否則默認員工已請辭

下一篇文章

【美團3690】美團今壓軸公布季績　料疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局　預計第三季始反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國5月ISM製造業指數錄56.1　勝預期　ISM就業遜預期錄49.6
【美國經濟數據】美國5月ISM製造業指數錄56.1　勝預期　ISM就業遜預期錄49.6
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款