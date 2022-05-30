【ET財經早點1分鐘】滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點 上海推重振經濟計畫 內銀谷放貸力度

滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點

美國聯儲局的關鍵通脹指標繼續見頂回落，美股在連跌七星期後終於反彈，道指及納指全星期反彈超過6%，夜期上周五亦升100點

滙豐 （00005） ADR撲53關，挑戰近1個月高位，較港收市價高2%。

上海推重振經濟計畫 全力推進復工復產

上海公布一系列刺激經濟方案，涉及八方面50條政策，包括為企業提供減費退稅、加快重大產業項目投資落地、允許所有企業自6月復工復產等，並將召開全球投資促進大會，邀請更多優秀企業到上海投資，又支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，以促進消費。

內地傳窗口指導 月度新貸要超去年同期

內地4月份新增貸款跌至6400億人民幣水平後，上海證券報報道，多家內銀已收到有關部門最新窗口指導，月度新增貸款要超過去年同期，銀行要應貸盡貸，並加快已授信貸款的放款速度。

不過，在4月及5月的疫情下，企業貸款的需求亦有減弱，去年5月及6月的新增貸款規模，達到1.5萬億及2.1萬億元，另外，報道指銀行要與企業共度時艱，對困難企業的斷貸、抽貸、壓貸一定要審慎。